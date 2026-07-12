Inauguran una nueva muestra en el Museo de Bellas Artes

Publicado el domingo 12 de julio de 2026

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Se inauguró la exposición “Salve Atadura” de la artista Emilia Sibolich, que se llevo a cabo el viernes 17 a las 19 horas en la Sala Aime del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”.

“En ‘Salve atadura’, Emilia Sibolich propone un recorrido donde la sujeción se convierte en condición de existencia. A través de un universo visual de fuerte carga simbólica, la artista invita a descubrir cómo aquello que oprime también puede sostener, transformando el dolor en una experiencia estética de gran intensidad” expresó Mariana Rodríguez Gastón, coordinadora del Museo de Bellas Artes.

La muestra reúne una serie de pinturas donde la artista desarrolla un lenguaje visual de fuerte impronta simbólica. A través de escenas de atmósferas suspendidas y personajes cuidadosamente construidos, la exposición propone un recorrido por un universo donde conviven la sensibilidad, la tensión y la reflexión, invitando al visitante a establecer su propio diálogo con las obras.

«Salve atadura» podrá visitarse hasta el sábado 8 de agosto, con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17 horas.

Publicado el domingo 12 de julio de 2026