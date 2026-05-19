Inauguran una nueva muestra de ilustración en el Museo de Bellas Artes

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El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a la inauguración de la muestra “Fantasía de lo cotidiano”, con ilustraciones de Julieta Rueda, el viernes 22 de mayo a las 19 horas en la Sala Aime del Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador.

«Históricamente la sala Aime, que reabrimos hace poco, fue el espacio de nuestro Museo destinado a los artistas emergentes, que irrumpen en el mundo del arte con técnicas modernas y nuevas miradas. En ese sentido, nos alegra recibir la muestra de Rueda, que nos acerca al arte digital, encontrando belleza en lo cotidiano» señaló Mariana Rodriguez Gastón, coordinadora del Museo de Bellas Artes.

“La fantasía de lo cotidiano” expresa la irrupción de lo mágico y lo poético en la rutina, transformando la realidad, lo usual, en algo extraordinario. En este sentido las ilustraciones y dibujos exhibidos refieren tanto a situaciones cotidianas como a elementos y figuras de la vida común y corriente pero se agrega un toque de fantasía e imaginación.

La muestra se podrá visitar con entrada libre y gratuita hasta el 20 de junio inclusive, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y sábados y domingos de 10 a 17.

Cabe señalar que también se encuentran vigentes las muestras “Selección de Pinturas 2003-2026” de Gabriel Sainz, “Días Pintados” de Paula Dalmacio y “Sobremesa” de Alejandro Santos hasta el 31 de mayo.

Para visitas guiadas comunicarse a la siguiente casilla de mail: bellasartes@lujan.gob.ar

Sobre Julieta Rueda:

Ilustradora de la ciudad de Luján. Encuentra inspiración en las mujeres, la naturaleza y los animales, utilizando en sus obras colores fuertes y vibrantes. Generalmente trabaja con técnicas digitales pero también pinta con acrílicos y óleo pastel.

Participó en muestras colectivas en la Biblioteca Ameghino, el Museo de Bellas Artes «Fernán Félix de Amador» (Luján), el Colegio de Abogados de Mercedes (Buenos Aires) y la Galería de Arte de Patricia Cancelo (Barcelona). También colaboró con la editorial argentina Fera en la edición de agendas y cuadernos.

Publicado el martes 19 de mayo de 2026