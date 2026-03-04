Miércoles 4 de marzo de 2026
Inauguran una muestra por el 8M, a 50 años del último golpe de Estado cívico militar

Historia

En el Museo de Bellas Artes.



Publicado el miércoles 4 de marzo de 2026

La Municipalidad informó que en el marco del día internacional de la Mujer Trabajadora y a 50 años del último golpe de Estado cívico militar, el Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863) inaugura la muestra colectiva “Mujeres y Dictadura” el día viernes 6 de marzo a las 19 horas, con el objetivo de sostener viva la memoria, fortalecer la construcción de verdad y exigir justicia.

La exposición es coordinada por Beatriz Grafia y participarán más de 30 artistas con obras que interpelan el pasado y el presente, invitando a recuperar las voces, las luchas, las resistencias, y el rol fundamental de las mujeres en la defensa de los derechos humanos.

Además, durante el evento, habrá música en vivo a cargo del taller Canto Colectivo, coordinado por Vanesa González.

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 17 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas hasta el domingo 29 de marzo.

A lo largo de todo el mes habrá diversas actividades conmemorativas por los 50 años del último golpe cívico militar en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de generar espacios de reflexión y memoria.

