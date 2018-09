Inauguran muestras simultáneas en Bellas Artes

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Luján, a través su Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador,informo sobre la inauguración de la Muestra Simultánea que se desarrollará el próximo sábado 22 de Septiembre a las 12:00 horas, en 9 de Julio N° 863 – Luján (B).-

MARINA DOGLIOTTI – BETINA SOR – INES VEGA

ESCULTURAS

MARINA DOGLIOTTI:

AMERICA VIVA – “Magia Dolor Pasión”

…La trilogía de las Américas en sus tres manifestaciones, ”Rio de Lágrimas”, “Catedral del dolor” y “Trenza de pasiones” escenifica tres momentos de inflexión en un recorrido a través del dolor de América Latina.

La tipología de la Virgen, representa el paradigma del dolor, y la figura emblemática de pertenencia, que después de la imposición religiosa supo esconder la presencia de los ídolos paganos en una suerte de sincretismo velado.

Estas esculturas fundan su imagen en la tipología de las vírgenes coloniales que representan la imposición religiosa y cultural de una conquista despiadada sobre nuestros pueblos originarios.

La obra toma la forma exterior de ese “Ídolo impuesto” pero encierra el verdadero espíritu de América. Este se manifiesta en la voluptuosidad de sus formas, en la magia y exuberancia de sus imágenes y en el dolor expresado en llanto. Un llanto que se transforma en río, los ríos americanos caudalosos y fecundos, trama de arterias que generan y nutren a todo un continente y que es símbolo femenino de fertilidad y abundancia regeneradora de vida…

BETINA SOR:

“DEL AGUA A LA TIERRA”

…“Del agua a la Tierra” muestra un recorrido por mi creación escultórica. El mismo reúne series de trabajos realizados a lo largo de muchos años. Al hilvanarlos bajo este título adquieren una relectura personal y espero, una lectura original, nueva, para los visitantes.

Hace unos años comencé a desarrollar en la escultura una idea que tiene su origen en las sensaciones corporales del contacto con el agua en relación con el cielo nocturno de la ciudad de Buenos Aires. Siempre me interesó el Cosmos y su funcionamiento. Lo estudié durante mucho tiempo en forma directa, mediante observaciones de las estrellas y los planetas.

Imagino que existe una semejanza entre la ingravidez corporal que se experimenta en el fondo del agua y la que se debe sentir en espacio exterior sin atmósfera. Me atrae la disolución del cuerpo en el agua, la perdida de límites espaciales.

Desarrollé así parte de mis ideas uniendo estos dos conceptos, en lo que yo he llamado “Serie de la Noche”. Son obras realizadas con ensambles de diversos materiales como plomo y terciopelo, acrílico y luz, hierro y rosas, entre otros. Cada material está cargado con una simbología personal y elegida por necesidad formal y expresiva…

INÉS VEGA:

“REALIDAD Y REFLEJOS”

…Este tipo de esculturas comencé a hacerlas en los años 84, al principio eran muñecos con cara solo, y un cuerpito pequeño. Luego fui dándoles más formas y arriesgándome con nuevos materiales, las cajas, vitrinas, bases en madera, con materiales orgánicos, como ramas hojas. También distintas bijuterias y elementos metálicos.

Fueron creciendo en tamaño hasta llegar a ser tamaño natural, sin piernas claro.

También me gusta mucho agregar partes de cartón, que van creando una ambientación que me permite expresar mejor las características de los personajes.

El color también tiene mucha importancia, intenta marcar el espíritu de los personajes, el sentimiento que los embarga.

Las pequeñas piezas hechas con elementos de descarte, piezas de reciclaje, una tarea muy divertida, encontrar distintos elementos y guardarlos por si en algún momento nos sirven para incluirlos en una pieza. En mi trabajo lo que más me interesa es plasmar los sentimientos humanos, el amor, el olvido, la inseguridad o la fuerza extrema. Todos los sentires humanos me dan letra para encontrar una imagen que me sirva para hacer un trabajo.

Finalmente, me interesa mucho crearles una ubicación, un ámbito, por eso me gustan mucho las cajas donde es fácil lograr una escenografía adecuada.

Los pequeños dibujos son una aproximación a una idea, una primera visión de cómo puede ser una obra final, a veces no se concreta otras veces sí.

Los collages son obras antiguas hechas con corte y pegado, fueron el inicio de lo que después fueron los dibujos en gran tamaño (no expuestos en esta ocasión)…

ALICIA SCHEMPER – FOTOGRAFÍAS

“Las mujeres no somos todas iguales”

Nació en Buenos Aires en 1955.

Tomó contacto desde su infancia, con figuras de referencia del escenario de las artes visuales nacional e internacional, que frecuentaba junto a su padre, entonces coleccionista y luego galerista porteño.

Estudió diversas disciplinas relativas al arte, incluida cinematografía, hasta el año 1975 que comenzó sus estudios de fotografía en el Fotoclub Buenos Aires.

Dos años más tarde conoció al consagrado fotógrafo Anatole Saderman, quien se convirtió no sólo en un referente y amigo, sino también en un guía fundamental para su carrera de fotógrafa y retratista.

“Las mujeres no somos todas iguales” es un proyecto fotográfico de Alicia Schemper. Compuesta con más de veinte dípticos en los cuales mujeres de su entorno aparecen fotografiadas de dos modos distintos: un retrato de plano corto, en el cual están vestidas; y uno de plano medio, en el cual están desnudas y tapándose los senos con las manos reproduciendo un gesto de tensión propuesto por Schemper.

