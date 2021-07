Inauguran la puesta en valor de las recovas 

El Intendente Leonardo Boto encabezó este viernes los actos llevados a cabo en el distrito con motivo de conmemorar el 205 aniversario de la Declaración de nuestra Independencia e inauguró los trabajos de recuperación y puesta en valor de las emblemáticas recovas de la avenida Nuestra Señora de Luján.

“Este 9 de julio nuevamente nos interpela. En este tiempo tan particular atravesado por una pandemia que sacude al mundo debemos preguntarnos cómo queremos construir nuestra Patria y nuestra Patria chica, nuestra comunidad. Porque la Patria también es dónde están enterrados nuestros padres y esa es la patria por la cual tenemos que seguir luchando. Vimos con esta pandemia que no hay salud pública ni salud privada, hay una sola salud y es la de toda nuestra comunidad. Creo que nos tenemos que reconocer unos a como hermanos y seguir trabajando así, unidos. Acá no tenemos grietas, podemos tener diferencias, pero en nuestra comunidad, en nuestra patria chica, no hay grietas, ni fisuras, ni odios, y por eso es que trabajamos así, unidos para sacar a nuestra comunidad adelante”, señaló el Intendente.

Adaptadas al actual contexto de pandemia, las actividades comenzaron a las 10 horas en el mástil ubicado en Topero Moreira y Los Acers, de la localidad de Pueblo Nuevo. Junto a integrantes de la Comisión de Fiestas de Villa Flandria Jorge “Coco” Moronta, se entonaron las estrofas del Himno Nacional, se realizó el izamiento de la enseña patria y se entregaron diplomas a las instituciones cuyo aniversario se produce durante este año .

Poco más tarde, la comitiva se trasladó a la Plaza Boelgrano donde, junto a integrantes de la agrupación “Izamiento de la Bandera en Plaza Belgrano”, se enarboló una vez más el pabellón nacional.

A continuación se realizó la inauguración de los trabajos de puesta en valor de las recovas, restauradas por el Municipio y la agrupación “Amigos de la Plaza Belgrano” con el objetivo de avanzar en la recuperación de la zona histórica basilical, y fueron reconocidos los maestros que hicieron las banderas, como así también las y los vecinos aportantes y trabajadores

Cabe destacar que las tareas realizadas incluyeron la reparación de grietas, revoques y pintura, logrando renovar un conjunto arquitectónico que no recibía mantenimiento desde hacía 10 años.

Publicado el sábado 10 de julio de 2021