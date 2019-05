Inauguran el jardín del Barrio San Jorge

Esta mañana, con la presencia del Intendente Municipal, Oscar Luciani, el Subsecretario de Educación de la Provincia de Bueno Aires Sergio Siciliano, la Secretaria de Gobierno y Relaciones Institucionales, Rita Sallaberry, la Jefa Distrital Cecilia Caputo, la Presidenta del Consejo Escolar de Luján, Viviana Flosi, la Directora de Cultura y Educación, María Teresa Tartaglia, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fernando Casset, Autoridades Educativas, la Consejera Escolar Hilda Colombo, Concejales, docentes, alumnos y familias, se llevó a cabo la inauguración oficial del Jardín N° 930 del Barrio San Jorge.Dicho acto, se realiza en el marco del programa nacional 3000 jardines de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.Cabe recordar que la obra, fue anunciada en agosto de 2016 luego de que el Jefe Comunal, viajara a la ciudad de La Plata para reunirse con el director de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Germán Lovrencic, y el coordinador de Relaciones Institucionales, Osvaldo Bogado.El acto comenzó con las palabras de Bienvenida de la Directora del Jardín de Infantes 914 del Barrio San Bernardo, Gabriela Chuliver.Luego, Sergio Siciliano le hace entrega a la Secretaria educativa del Jardín, Paola Morales, la Bandera de Ceremonia que tendrá dicha Institución.Acto seguido, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y se procedió al corte de cinta inaugural a cargo del Intendente Municipal, el Subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Presidenta del Consejo Escolar y la Secretaria del Jardín. “Sin ninguna duda, la educación es la herramienta más poderosa para lograr cambios y generar mejores vidas, hoy el Barrio San Jorge de la ciudad de Luján tiene esta oportunidad, hoy este Jardín 930 comienza su historia, la que se habrá gestado en el deseo de cada familia del barrio, la que comenzó siendo una ilusión. Hoy, todo eso es un sueño hecho realidad”, expresó Paola Morales.Acto seguido, Oscar Luciani junto a las autoridades del jardín descubrieron la placa conmemorativa del evento y el padre Javier, Vicerrector de la Basílica Nacional, realizó la bendición de la placa como así también a todas las familias y alumnos presentes.“Hoy estamos todos acá, porque queremos honrar este día de fiesta porque inaugurar un edificio es lindo, pero una escuela es mucho más que un edificio, una escuela no son las paredes solamente, una escuela son ustedes, los papás, los chicos, los maestros, los auxiliares, los vecinos. Y cuando uno tiene la oportunidad de participar en estos actos y ver tantas familias contentas, es mucho más importante que cualquier otra cosa. Estamos muy felices de estar acá porque estamos celebrando el futuro, esta escuela es de los chicos que van a asistir a ella, que van a ser mejores bonaerenses, mejores Argentinos. Si la educación no es entre todos, no hay color y el único color que hay en el aula es el celeste y blanco que nos representa a todos y cada uno de los que estamos acá “, fueron las palabras del Subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires.Por su parte, el Jefe Comunal se dirigió a los presentes “hoy es un día de alegría, quiero agradecerles a las autoridades presentes, porque si no fuera por ellos, este jardín hoy no estaría porque ellos apostaron a nuestra ciudad. Cuando inauguramos loa placita de este barrio, hace más o menos 5 años, nos preguntamos el por qué no tener una escuela en un lote tan grande como éste, el desafío estaba pero nadie creía que podía ocurrir. Primero un Jardín de Infantes, y luego una escuela primaria y secundaria. Lo primero, se hizo realidad: estamos en el jardín donde todos estos pequeñines van a pasar la mayor parte del día con ustedes, con los papás como decía el Subsecretario, porque la educación es lo más importante que tenemos y por eso, hemos apostado todos a la educación, y hoy estamos felices de inaugurar lo que en un momento fue un sueño y que ahora es realidad, disfruten de este espacio, porque es de ustedes”.Al finalizar el acto, las autoridades del establecimiento invitaron a los presentes a recorrer las instalaciones y cortaron la torta inaugural.

Publicado el miércoles 15 de mayo de 2019