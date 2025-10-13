Lunes 13 de octubre de 2025
Inauguran dos muestras en el Museo de Bellas Artes

Publicado el lunes 13 de octubre de 2025

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a la inauguración de “El Gesto Humano” y “LUBA”, dos muestras que se presentarán el viernes 17 de octubre a las 18 horas en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix de Amador (9 de Julio 863), con entrada libre y gratuita.

Sobre el contenido de ambas exposiciones, la Coordinadora del Museo de Bellas Artes Mariana Rodríguez Gastón reflexionó: “En conjunto, lo que se intenta transmitir es que el arte es un espejo del ser humano: ya sea desde la sutileza del gesto o desde la potencia del color, ambas propuestas invitan a detenerse, observar y sentir la humanidad en sus múltiples formas”.

En este sentido, “El Gesto Humano”, de Santiago Raffo y Mauricio Nizzero,  busca rescatar lo cotidiano, las expresiones que revelan lo más profundo de la persona. Es una muestra sensible, que intenta mostrar que en lo simple hay hondura: la mirada, un movimiento, el lenguaje corporal: todo habla del alma humana.

“LUBA”, de los artistas Pablo Martín y Juan Pablo Diz, demuestra que la fuerza está en lo expresivo y lo simbólico. Colores intensos, trazos cargados de energía, miradas directas y potentes. Se transmite la diversidad de miradas sobre lo humano, pero desde un lenguaje más contemporáneo, visceral y hasta lúdico.

La exposición de las dos muestras estará disponible hasta el día 2 de noviembre. El Museo se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 16 horas, y los sábados y domingos de 10 a 17 horas.

