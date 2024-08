Inauguración del Jardín María Niña: se concretó el una obra muy esperada

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Luján este jueves y junto al Intendente Leonardo Boto inauguró el Jardín Maternal “María Niña”, una obra de gran importancia para nuestra comunidad educativa. Además, entregó equipamiento, y recorrió las obras de readecuación del río Luján que llevan adelante de forma conjunta el Municipio y el Ejecutivo bonaerense.

“Es una alegría muy grande poder recibir nuevamente al Gobernador para presentar esta obra tan importante, cuyo origen se remonta a más de 30 años y que involucra a muchas personas y dirigentes que a lo largo del tiempo pusieron su granito de arena para que se pudiera concretar. Hoy estamos inaugurando un edificio de primer nivel en beneficio de toda la comunidad lujanense. Muchísimas gracias Axel por hacer posible lo que parecía imposible”, expresó el Intendente.

El mandatario llegó cerca de las 11 horas al barrio Villa del Parque, donde inauguró el nuevo edificio del Jardín Maternal N° 1 “María Niña”, una institución educativa destinada a niños y niñas de 45 días a 2 años de edad.

Se trata de un proyecto largamente postergado que tuvo inicio en 1989 y que, a través de los años, por distintos contratiempos y vicisitudes, no pudo cumplir el anhelo de contar con su propio edificio -recalando en diversas instituciones que le prestaban sus instalaciones para poder funcionar-.

La flamante infraestructura inaugurada cuenta con cinco salas completamente equipadas para los niños, sectores de lactarios y amamantamiento, un salón de usos múltiples, dos patios, dos cocinas, un lavadero, baños y cuatro dependencias para la dirección, secretaría, administración y gabinete psicológico.

“Para los que gobernamos, donde hay una necesidad hay una obligación de cumplir. Acá en Luján desde hacía más de 30 años había un jardín maternal que no estaba en condiciones y no era un espacio adecuado, y este edificio que estamos inaugurando no es sólo digno, sino que no tiene nada que envidiarle a ninguna institución privada. Si le ponemos fuerza y voluntad como este Intendente, si ponemos recursos los derechos se convierten en realidad. Y es parte de una política educativa que ya nos permitió inaugurar en la provincia más de 220 escuelas y jardines. No es como dicen que si tenemos un problema nos arreglemos como podamos. Este jardín es el Estado y lo va a cuidar el pueblo, lo va a cuidar el barrio”, señaló por su parte el Gobernador Axel Kicillof.

Junto a autoridades educativas, docentes, personal auxiliar y las familias que integran nuestra comunidad, el Intendente y el Gobernador realizaron el corte de cinta simbólico que dejó inaugurado formalmente el nuevo edificio ubicado en la esquina de Santa Fe y Pasteur.

“Si se toman el trabajo de recorrer el jardín, verán que es mucho más que un jardincito de barrio, es una escuela pública del sistema educativo bonaerense. En un momento de desprecio del Estado, acá hay mucho Estado provincial y municipal generando una nueva institución en beneficio de toda la comunidad. Gracias a la comunidad por la confianza porque después de la familia no hay nada mejor que estas maestras, que van a cuidar a sus niños y niñas con amor y los van a educar. Las maestras bonaerenses son el corazón de nuestro sistema educativo”, manifestó el Director General de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni.

En el mismo acto, el Gobernador también entregó equipamiento para fortalecer al sistema sanitario: un ecógrafo que será destinado al Policlínico y computadoras para consolidar la implementación de la Historia de Salud Integrada Bonaerense.

También hizo efectiva la entrega de dos camiones volcadores para fortalecer la separación y recolección de residuos, con el objetivo de continuar avanzando hacia un Luján Limpio.

La jornada continuó en el Museo Municipal de Bellas Artes, donde Kicillof visitó la muestra “Las Máquinas de Quino”, una exhibición que traslada a la realidad y transforma en piezas de museo algunas de las máquinas y objetos que el famoso historietista dibujaba en sus páginas de humor, acompañadas por las viñetas que las inspiraron.

Para finalizar, el Gobernador y el Intendente recorrieron las obras de readecuación del río Luján, que se llevan adelante con el doble objetivo de mitigar inundaciones y generar un nuevo paseo ribereño que pueda ser disfrutado por vecinos y turistas.

Los mandatarios supervisaron los trabajos de construcción del muro de contención que se llevan adelante en el sector ubicado entre el puente Doctor Muñiz y el puente Mitre, que avanzan a muy buen ritmo.

También participaron de las actividades: la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar; el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Nicolás Katopodis; la Subsecretaría de Atención de la Salud y Articulación Territorial de la Pcia. Alexia Navarro; autoridades del Municipio de Luján; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, César Siror; la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni; el Rector de la Universidad Nacional de Luján Walter Panesi y autoridades educativas.

Publicado el jueves 1 de agosto de 2024