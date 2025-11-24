Presentaron el histórico avión Grumman Tracker S-2E

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a la inauguración del histórico Avión Grumman Tracker S-2E, que se realizará el sábado 22 de noviembre a las 19.30 horas en el Complejo Monumental de Malvinas (Avenida Nuestra Señora de Luján y Ugarte).

La emblemática aeronave, que realizaba vuelos de búsqueda y reconocimiento antisubmarino, fue restaurada por el Centro de Veteranos de Guerra de Luján con el acompañamiento del Municipio y colaboradores, con el fin de honrar a todos los veteranos de guerra que han dado su vida y a los que volvieron y reforzar el compromiso de Luján con la preservación de su patrimonio Histórico.

Los trabajos de recuperación comenzaron en mayo del 2024. En el interior del avión se realizaron tareas de renovación que incluyeron el reemplazo de tapizados y la restauración de tableros, respetando las características originales del modelo. En el exterior se realizaron trabajos de pintura, tras finalizar la reconstrucción integral de la estructura metálica con chapas restituidas según el diseño original. Además, con la colaboración del Instituto Aeronaval se consiguieron las hélices correspondientes.

Este acontecimiento marcará un hito para nuestra comunidad, al ser el símbolo del compromiso de Luján por preservar la memoria colectiva de quienes lucharon en la Guerra de Malvinas, además de ofrecer a las próximas generaciones un testimonio tangible de la historia nacional.

Publicado el lunes 24 de noviembre de 2025