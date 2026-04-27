Inaugura la muestra “50 años del golpe, 50 tapas de Página/12″

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de las actividades por los 50 años del último golpe cívico militar, el Municipio de Luján informa que el miércoles 29 de abril se inaugurará la muestra “50 años del golpe, 50 tapas de Página/12”, a las 15 horas en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (P.º Calelián 1135), con entrada libre y gratuita.

«A 50 años del golpe genocida, seguimos incorporando actividades a nuestra agenda que nos ayuden a reflexionar sobre el pasado para mantener viva la memoria. Esta muestra conmovedora nos invita a pensar el rol de los medios y de la sociedad en general durante la última dictadura, a valorar el movimiento de Derechos Humanos y sus luchas, y a rememorar los principales momentos políticos y judiciales de esa historia», expresó Nicolás Capelli, Secretario de Culturas y Turismo.

La exposición, que propone un recorrido por emblemáticas portadas para emprender la indispensable reconstrucción de Memoria, Verdad y Justicia, se podrá visitar de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Para coordinar visitas de grupos escolares, deberán comunicarse al número 2323 27-4761.

La experiencia de la muestra se complementa con el acceso a las notas del diario que desarrollaban esas noticias. Para ello, habrá que escanear los QR que acompañan a cada imagen, lo que les permitirá leerlas en su diseño original o escucharlas.

Sobre la muestra

Cuando hace 50 años las Fuerzas Armadas desplazaron al gobierno constitucional y se hicieron cargo de la suma del poder público, eran muy pocos los que sabían que no se trataba de una más de las por entonces habituales irrupciones militares. Esta vez, estaban decididas a transformar de raíz la estructura social de la Argentina.

No estaban solos. Buena parte del establishment económico, político, mediático y eclesiástico compartía sus objetivos y consintió su método: el terrorismo de estado. Los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio se multiplicaron en todo el país y las desapariciones forzadas se convirtieron en el símbolo de esa maquinaria.

Por suerte para la Argentina, apareció otro símbolo que, con el correr de los años, terminaría sentando las bases de un difícil regreso a la cultura democrática: los pañuelos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y todos los organismos que formaron el Movimiento de los Derechos Humanos.

Así como los juicios a los crímenes de la dictadura fueron un parteaguas en la historia argentina contemporánea, la irrupción del diario Página/12 marcó un quiebre en la forma de hacer periodismo. En la exposición, quedan de manifiesto las investigaciones periodísticas que resultaron indispensables a la hora de sentar las bases de una convivencia democrática.

Publicado el lunes 27 de abril de 2026