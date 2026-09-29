Impulsan una iniciativa para cuidar a los perros de la zona basilical ante la visita del Papa

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Ante la próxima visita del papa León XIV a Luján, prevista para el 11 de noviembre, el Municipio, la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján y la Asociación Civil Lujaneritos comenzaron a trabajar en una propuesta para garantizar el cuidado de los perros comunitarios que habitan en la Basílica y la Plaza Belgrano. La iniciativa busca convocar a vecinos, vecinas y organizaciones que deseen colaborar con el resguardo preventivo de los animales durante el desarrollo del evento.

La propuesta fue presentada por la Asociación Civil Lujaneritos, que planteó la necesidad de anticiparse a las modificaciones en la circulación, los vallados y el movimiento masivo de personas que podrían afectar a los animales que habitualmente permanecen en la zona. A partir de esta iniciativa, se realizó una reunión de trabajo de la que participaron autoridades municipales, junto con representantes de la Basílica y de la asociación, para avanzar en la organización de un dispositivo de cuidado.

La iniciativa contempla la posibilidad de trasladar temporalmente a los perros comunitarios a hogares de tránsito, donde puedan permanecer en condiciones seguras durante aproximadamente doce días. Una vez finalizado el evento y normalizada la circulación, se prevé que los animales regresen a sus lugares habituales, mediante un procedimiento organizado que permita identificarlos y garantizar su restitución.

En este marco, se conformó una mesa de trabajo abierta a la participación de asociaciones proteccionistas y de todas las personas que deseen sumarse a la iniciativa. La principal necesidad es contar con familias que puedan ofrecerse como hogares de tránsito para recibir temporalmente a los animales. También se convoca a colaborar mediante la donación de alimento balanceado y otros insumos necesarios para su cuidado.

Las personas y organizaciones interesadas en participar podrán comunicarse con la Dirección de Zoonosis del Municipio o con la Asociación Civil Lujaneritos. La convocatoria busca reunir voluntades y coordinar esfuerzos para garantizar el bienestar de los perros comunitarios durante la visita papal.

Contactos para participar:

• Centro de zoonosis Municipal:

Teléfono de línea: 438646

WhatsApp: 2323 517769

• Asociación Civil Lujaneritos:

WhatsApp: 2323 538038

Publicado el lunes 28 de septiembre de 2026