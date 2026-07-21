Implementan un programa para promover la seguridad vial en adolescentes

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En el marco de un abordaje multiagencial y preventivo, el Municipio continúa impulsando espacios de planificación y diseño de políticas públicas destinadas a acompañar a los jóvenes y adolescentes del distrito.

En este contexto, se presentó formalmente ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) el nuevo programa «Licencia de Conducir Joven». El proyecto tiene como objetivo central reducir el impacto negativo vinculado al uso de motocicletas en la vía pública, abordando la problemática de manera integral desde las áreas de control, salud y el ámbito escolar.

A través de esta iniciativa, el Municipio instruirá y capacitará a jóvenes de entre 17 y 21 años que se encuentren escolarizados y que realicen el trámite de acceso al registro por primera vez. El programa funcionará como un esquema formativo obligatorio en materia de responsabilidad vial, sumando herramientas pedagógicas a las exigencias normativas ya establecidas por la ley.

Con un fuerte énfasis en la prevención y la educación, el Municipio brindará, a través de este programa, todos los recursos necesarios para que los conductores principiantes se desenvuelvan de manera segura y responsable al volante de motovehículos.

Publicado el martes 21 de julio de 2026