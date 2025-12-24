Sábado 27 de diciembre de 2025
“I Luján”: el Municipio lanzará el nuevo portal web de trámites digitales

Virtualidad

Dirigido a personas físicas y jurídicas.



Publicado el martes 23 de diciembre de 2025
Con el objetivo de modernizar y simplificar los procesos administrativos, el Municipio de Luján informó que lanzará la nueva plataforma web “I Luján”, el portal de trámites digitales que permitirá a los vecinos realizar gestiones de forma ágil, simple y segura desde cualquier dispositivo.

El portal centralizará distintas gestiones municipales, entre ellas las vinculadas a Defensa del Consumidor, Obras Particulares, Catastro, Habilitaciones, Entidades, Mesa de Entradas, entre otras dependencias que se incorporarán progresivamente.

Estará dirigido tanto a personas físicas como jurídicas, quienes podrán iniciar y dar seguimiento a sus trámites utilizando su CUIL como medio de acceso. Con esta herramienta, se busca brindar una experiencia de gestión más eficiente y transparente, tanto para los vecinos como para los comercios, profesionales y entidades que interactúan con el Municipio.

Cada usuario podrá iniciar sesión con sus datos personales o los de su comercio, seleccionar el trámite que desea realizar e ir completando las etapas del proceso. Contará con un chat interno que facilitará la comunicación directa con los agentes municipales, quienes acompañarán al ciudadano durante todo el trámite de manera remota.

Asimismo, el sistema permitirá asignar a un gestor autorizado, posibilitando que un tercero pueda realizar gestiones en nombre del titular, garantizando siempre la trazabilidad y seguridad de la información.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Modernización y Transformación Digital del Municipio de Luján. En la actualidad, “I Luján” se encuentra en etapa de desarrollo e implementación, con integración prevista a distintos sistemas municipales.

