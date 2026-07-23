Humor y cine de terror en el Museo de Bellas Artes

En el marco de las vacaciones de invierno, el cine de culto vuelve con fuerza a Luján.

Con clásicos del género, producciones argentinas y encuentros con protagonistas del cine nacional, llega al Museo Municipal de Bellas Artes (9 de julio 863) una nueva edición de “Flashback Terror II – La Venganza”, el ciclo que reúne producciones audiovisuales internacionales y locales contemporáneas del cine fantástico, de terror y bizarro.

Con entrada libre y gratuita, cada jornada comenzará con un clásico del género y continuará con una película argentina, seguida de una charla abierta con realizadores, actores o integrantes del equipo técnico.

La programación completa es la siguiente:

Viernes 24 de julio

15 horas: Evil Dead II (1987), de Sam Raimi.

17 horas: El Desarmadero, de Eduardo Pinto.

Sábado 25 de julio

15 horas: Los payasos asesinos del espacio exterior (1988), de Stephen Chiodo.

17 horas: 7 Vidas, de Alejo Rébora.

Viernes 31 de julio

15 horas: Mal gusto (1987), de Peter Jackson.

17 horas: La Forma del Bosque, de Gonzalo Mellid.

Sábado 1° de agosto

15 horas: Hold the Fort (2025).

17 horas: Pussycake, de Pablo Parés.

El ciclo es organizado, programado y conducido por Pablo Mc Fly, crítico de cine y miembro de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA), quien presentará cada función y moderará los encuentros con los invitados.

Para más información, se puede consultar el Instagram de la Secretaría de Culturas y turismo, @culturasyturismolujan, o comunicarse al 02323 42-0755.