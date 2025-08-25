Domingo 24 de agosto de 2025
→ Ver pronóstico

  • 14°C
  • H: 35%
  • P: 1018
  • V: Noroeste

Histórico fin de semana para Cerveceros en la Copa CUDA

Los arqueros del club brillaron en Ciudad Universitaria y lograron cuatro medallas: tres de oro y una de plata



Publicado el domingo 24 de agosto de 2025

H

L

Este domingo 24 de agosto, en la Ciudad Universitaria de CABA, se llevó a cabo el Torneo de Tiro con Arco “Copa CUDA”. Allí, el equipo de Cerveceros Club tuvo una actuación sobresaliente, consiguiendo cuatro medallas en distintas categorías.

Cinco arqueros representaron a la institución y alcanzaron el podio en cuatro oportunidades:

Ignacio Fernández, plata en Recurvo Sub 18 Masculino.

  • Oriana Carabone, oro en Recurvo Senior Femenino.
  • Luisina Giudice, oro en Recurvo Sub 21 Femenino. Patricio Pérez, oro en Recurvo Senior Masculino.
  • Patricio Pérez, oro en Recurvo Senior Masculino.

El plantel estuvo dirigido por el jefe de equipo y entrenador Juan Gallo, y continúa impulsando la disciplina en el predio SITECICSA Cerveceros, donde se desarrolla el tiro con arco.

Publicado el domingo 24 de agosto de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.