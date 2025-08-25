Histórico fin de semana para Cerveceros en la Copa CUDA

Publicado el domingo 24 de agosto de 2025

Los arqueros del club brillaron en Ciudad Universitaria y lograron cuatro medallas: tres de oro y una de plata

Este domingo 24 de agosto, en la Ciudad Universitaria de CABA, se llevó a cabo el Torneo de Tiro con Arco “Copa CUDA”. Allí, el equipo de Cerveceros Club tuvo una actuación sobresaliente, consiguiendo cuatro medallas en distintas categorías.

Cinco arqueros representaron a la institución y alcanzaron el podio en cuatro oportunidades:

Ignacio Fernández, plata en Recurvo Sub 18 Masculino.

Oriana Carabone , oro en Recurvo Senior Femenino.

, oro en Recurvo Senior Femenino. Luisina Giudice , oro en Recurvo Sub 21 Femenino. Patricio Pérez , oro en Recurvo Senior Masculino.

, oro en Recurvo Sub 21 Femenino. , oro en Recurvo Senior Masculino. Patricio Pérez, oro en Recurvo Senior Masculino.

El plantel estuvo dirigido por el jefe de equipo y entrenador Juan Gallo, y continúa impulsando la disciplina en el predio SITECICSA Cerveceros, donde se desarrolla el tiro con arco.

