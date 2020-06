Héroes anónimos

En la actualidad no hay héroes mitológicos, aunque la sociedad en general esta fascinada con los mitos modernos. Mitos del deporte, de las artes, de la política, de las ciencias y de las redes sociales. En las guerras los llamamos héroes a los soldados que pudieron sobrevivir y cumplir su objetivo. Pero mayoritariamente nosotros no vemos a los héroes actuales. Son anónimos.

Esos médicos y enfermeras que a pesar de las crisis sanitarias trabajan en la salud pública y se desviven por los enfermos acumulados y luchan por su sanación.

Esos maestros que de su sueldo extraen cantidades para dar alimento a alumnos que llegan a las escuelas sin haber cenado ni desayunado.

Esos trabajadores con jornadas de horas y horas para poder pagar sus hipotecas.

Esos ciudadanos solidarios, que se agotan tras transportar cajas y cajas de alimentos a fin de que nadie se quede sin poder alimentarse en los comedores comunitarios.

Son anónimos los verdaderos héroes del momento actual.

Super-Solidarios

No tienen cualidades extraordinarias, ni son hijos de dioses y no buscan la gloria, no buscan ser recordados ni tienen un destino trágico y predeterminado, pero una de las mayores características de los héroes son sus valores y sus decisiones tomadas. Esas, que los definen y los hacen héroes.

Las mejores cualidades que tienen para mí, son su valentía y su coraje, pero los héroes actuales no utilizan estas características para sí mismos, sino para ayudar a otras personas y para que de a poco este mundo mejore.

Y si se cumple este objetivo, el mundo reconocerá a estos héroes invisibles. Serán visibles a nuestras miradas y nuestros corazones estarán seguros de que ellos nos cuidaron cuando los necesitamos.

Publicado el viernes 5 de junio de 2020