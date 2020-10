Heineken muestra cómo es volver a los bares y socializar responsablemente

El nuevo spot de la marca de cerveza, que alienta el regreso a los bares de manera responsable, refleja hábitos y costumbres que debieron adaptarse a esta nueva normalidad.

Buenos Aires, septiembre de 2020.- Luego de varios meses de aislamiento, los locales gastronómicos van recuperando su vida, y con ello viene una gran responsabilidad por parte de los consumidores. Es así que HEINEKEN presentó su última campaña global BACK TO THE BARS, una pieza con una mirada actual e ingeniosa sobre la nueva normalidad, en la que queda demostrado cómo será este tan esperado regreso.

El spot publicitario refleja con un guiño creativo diferentes situaciones típicas dentro de la vida de un bar y como estas costumbres se ven afectadas en este nuevo contexto, donde tanto bares como consumidores, se ven obligados a cumplir y respetar todas las normas y protocolos vigentes.

CUANDO LAS PAREDES DE LOS BARES SON MÁS QUE UNA SIMPLE FACHADA

Como parte de esta campaña, Heineken continúa brindando su apoyo a bares y restaurantes mediante una propuesta innovadora. Utilizará las fachadas de algunos de sus clientes como un espacio de publicidad en vía pública, permitiéndole a los bares un ingreso económico extra, lo que contribuirá a costear sus gastos fijos y alentarlos a mantener sus puertas abiertas.

“Back To The Bars representa nuestro compromiso social para poder volver a los bares y restaurantes socializando de manera responsable. Es el momento de estar cerca de nuestros consumidores y apoyar a nuestros socios estratégicos, para poder mantener una convivencia segura, colaborando en mantener las puertas abiertas de tantos bares y restaurantes que se han visto perjudicados por esta pandemia”, comentó Guadalupe Ries Centeno, Grouper de marcas Heineken en CCU Argentina.

El comercial, que ya se puede ver en TV en todo el país, además de redes sociales y vía pública – a través de la intervención de las fachadas de los bares – forma parte de la activación mundial #SocialiseResponsibly, en la cual Heineken viene trabajando fuertemente desde el inicio de esta pandemia.

Enterate de todas las novedades en el instagram oficial de la marca @heineken_ar.

CLICK AQUÍ PARA VER EL SPOT

FICHA TÉCNICA

Anunciante: Heineken

Locación de producción: Portugal

Nombre de la pieza: Back To The Bars – Night Out

Director: Nikolai Fuglsig

Productora: MJZ

Soundtrack: That’s Life – Frank Sinatra.

Acerca de Heineken Argentina

Heineken es la cerveza más internacional, presente en más de 192 países y líder mundial dentro del segmento Premium. En la Argentina se lanzó en 1986 y actualmente posee un jointventure con la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), el mayor grupo cervecero chileno y el segundo en el país. Desde mediados de 2003, la cerveza es elaborada y comercializada en la Argentina bajo licencia y por CCU Argentina. La pasión por la calidad de Heineken se percibe en la rigurosa selección de sus ingredientes totalmente naturales y en su mítico proceso de elaboración, respetando un excepcional estándar de calidad que se mantiene en cada uno de los países donde está presente.

Acerca de CCU

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una de las compañías de bebidas más importantes del país, la segunda más grande del mercado cervecero argentino, líder en el mercado de sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Sol, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Bieckert, Kunstmann; las sidras Real, La Victoria, y Sáenz Briones 1888; los licores El Abuelo; los vinos La Celia; los piscos Mistral y Control C.

Inspirada en crear experiencias para sus consumidores en todas las ocasiones de consumo, con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea aproximadamente a 1.800 personas sólo de manera directa; posee 5 plantas industriales; 3 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 170 distribuidores.

Publicado el martes 6 de octubre de 2020