Héctor Griffini: «Quiero encabezar la gestión que marque un antes y un después en la ciudad»

Desde que anunció su deseo de ser candidato a Intendente, Héctor Griffini sabe que hizo ruido en todo el arco político de Luján.

En general, todos se sorprendieron, pero en casi igual medida, las repercusiones asegura que fueron positivas.

«Yo me considero una persona abierta al diálogo constante y permanente. La política es sinónimo de construcción y me gusta pararme en ese lugar, preparándome para lo que se venga. Hablé con todos los sectores de Cambiemos y también de la oposición para que conozcan mi intención y coincidimos en que esto no tiene que ser un terremoto que parta la tierra y nos deje a algunos de un lado y otros del otro. Tiene que ser una competición democrática y transparente»

De familia de comerciantes, Griffini arrancó muy de abajo y nunca olvida sus orígenes, del esfuerzo que hicieron sus padres para que él pueda formarse académicamente, de sus principios trabajando ad honorem en la Municipalidad, llevando papeles y haciendo fotocopias, para llegar a ser hoy un asesor en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estar participando activamente en los ambiciosos proyectos del Paseo del Bajo o el traslado de la Cárcel de Devoto a Marcos Paz, para que en un futuro sea un espacio público aprovechado por todos los vecinos.

Asegura que hubiera sido más fácil esperar para más adelante, varios se lo han dicho.

«Para mí la especulación no sirve, hay que jugársela e ir para adelante. Soy consciente de los problemas y el atraso que sufre Luján, pero los desafíos son muy interesantes, la ciudad tiene mucho para crecer a mediano y largo plazo. Ningún problema se soluciona el 11 de diciembre, el candidato que diga eso le está mintiendo a la gente»

Si cualquier medio o allegado hablaba hace un mes atrás con Griffini y le preguntaban si tenía alguna aspiración política en Luján, aclaraba que estaba muy tranquilo, enfocado de lleno en el Diplomado en Políticas Públicas que él gestó y que se dicta en la Universidad Nacional de Luján, liderando la ACEP (Asociación Civil de Estudios Populares) junto con la fundación alemana en Argentina Konrad Adenauer, sin embargo hubo factores para que se enfrente a este gran desafío.

«Fue una decisión consensuada con mi familia, no sólo personal, que tiene que ver con distintos tipos de relaciones políticas. El ofrecimiento lo venía elaborando y una noche, volviendo de una actividad, lo decidí. Era verlo tranquilo y cómodo desde mi casa por televisión o ponerle el cuerpo y jugársela»

A partir de un diagnóstico que hizo con la fundación, él y su equipo ya están elaborando un proyecto de gestión para ejecutar si son Gobierno a partir del 10 de diciembre: «Hay que atacar de forma urgente cinco ejes que son prioritarios: salud, educación, empleo, infraestructura y turismo. Pero también hay sub ejes que son seguridad, higiene y residuos. Todo esto sin perder la cercanía con el vecino, es lo que me va a dar un marco de representatividad. No me veo sentado todos los días y todo el día en San Martín 550. El intendente tiene que estar al servicio del pueblo».

Remarca que los vecinos, como queja más recurrente, le transmiten la del Hospital, la ausencia del municipio, la falta de infraestructura, cuestiones de inseguridad y el basural a cielo abierto, un problema estructural que afecta a los barrios que lo rodean. Es por esto que mediante su gestión acercó al CEAMSE para firmar un acuerdo marco con el municipio para asesorar en el tratamiento de la basura en la ciudad. «Es un gran primer paso» aseguró.

Como último mensaje Héctor Griffini dice que pretende ser el fortalecedor del vínculo del estado con el vecino. «Espero que tengan la plena y absoluta seguridad que voy a hacer una gestión en la que voy a dejar todo para marcar un antes y un después en Luján, para llevarlo otra vez al lugar que tuvo en la historia del país. Hoy, todos los indicadores de la ciudad son alarmantes, pero tengo la tranquilidad y la capacidad para lograr el cambio que el vecino espera para mejorar la ciudad»

Publicado el viernes 14 de junio de 2019