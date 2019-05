Héctor Griffini: “Me define mi compromiso por Luján”

El lujanense Héctor Griffini es director de ACEP Luján y dialogó con Luján en Línea. Resaltó la importancia de los liderazgos honestos y eficaces para mejorar la vida de los lujanenses.

-¿Hace casi un año que comenzó a trabajar en ACEP en Luján, cómo evalúa los resultados?

-Mirá, todo es positivo. Primero es importante resaltar que ACEP tiene 19 sedes en Argentina y, junto a la Konrad Adenauer, trabaja en más de 30 países del mundo. Por lo tanto, haber sido elegido por una entidad tan prestigiosa y con ella poder gestionar soluciones que ayuden a la comunidad que me vio nacer y crecer es de lo más importante que me pasó recientemente. Tomé la tarea trabajar por mi ciudad con convicción, con firmeza, porque así lo requieren los tiempos actuales y los resultados son notorios, estamos por el buen camino.

-¿Y cuáles son esos trabajos?

Son varios. Desde cursos y charlas hasta formaciones o gestiones puntuales para Luján. Pero hay un tema central que preocupa mucho a la ciudad y a mí, personalmente, me tuvo activo y me seguirá ocupando permanentemente. Me refiero al basural y a los trastornos que genera para los vecinos. Es por eso que iniciamos un trabajo serio y a largo plazo con el convenio que se va a firmar con la CEAMSE. Esto es una verdadera política pública porque será transversal a todos los intendentes, es realmente trabajar la problemática de Luján a largo plazo. También hicimos gestiones y articulaciones con el Estado provincial y Nacional en otros temas. Ahora, ¿cómo se logra esto? Entre otras formas gestionando con autoridad y basándonos en la credibilidad: por ejemplo, fue clave para nosotros informar claramente que la relación con CEAMSE es el inicio de un proceso, no se puede decir que ya no hay más basural.

-¿De qué se trata el programa Comprometidos por Luján que lanzaron desde ACEP?

-Se trata justamente de actuar en un escenario complejo, pero con responsabilidad. Es hora que la política se comprometa realmente con la gente porque los gobiernos no dan respuestas y la comunidad lo siente, lo sufre. Cuando dialogamos con vecinos o comerciantes de la ciudad, constantemente me dicen ‘estamos cansados de todos’. Ese fue nuestro faro: comprometernos por Luján con honestidad y empatía, dos cosas centrales. Así nos acercarnos a los vecinos con este programa. En paralelo, no es menor generar las herramientas también para aquellos que quieran formarse en gestión, en conocer cómo ser efectivos a la hora de cumplir con lo que necesita la gente.

-¿A eso apunta el Diplomado que harán en la Universidad de Luján?

– El diplomado apunta a trabajar con aquellos dirigentes que el día de mañana van a conducir los destinos de nuestro municipio. Los líderes son fundamentales y la ciudad los necesita porque solo así se transforma nuestro lugar en el mundo. Hay que reconocer que la falta de idoneidad y coordinación son grandes problemas de la política actual. Por eso el diplomado dará una oportunidad para poder formar a cien nuevos cuadros políticos, de todos los partidos políticos de Luján y de la región que quieran participar. Habrá inscriptos de Mercedes, Pilar, Rodríguez por lo que esperamos una gran convocatoria.

Publicado el viernes 3 de mayo de 2019