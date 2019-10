HCD: la toma del Ameghino volvió a manos del intendente

Esta mañana en el marco de la sesión ordinaria N°15 del Concejo Deliberante, el cuerpo deliberativo aprobó una comunicación que giró nuevamente al Departamento Ejecutivo, el expediente relativo a la reubicación de las familias que tomaron terrenos en el barrio Ameghino.

“Estamos acá por una solución y queremos informarle a los vecinos tanto de Olivera como de Los Laureles que no nos están regalando los terrenos, esto se está cediendo a una venta. Nadie nos está regalando nada” expresaron las mujeres que ocuparon los terrenos y esperan una solución habitacional.

Por su parte, vecinos de los barrios Los Laureles y Olivera sostuvieron su posición respecto a la posibilidad de que las familias sean reubicadas en terrenos de dichos barrios. “Nos venimos a estar en contra de nadie, al contrario. Pero no tenemos medios de comunicación, no tenemos trabajo, hay gente que vive hacinada, no tenemos asistencia médica. Me da la impresión de que se los quieren sacar de encima y dejarlos en el medio de la nada”, indicó una vecina de Olivera.

Tras un cuarto intermedio, por unanimidad se convalidó la comunicación 344/19 redactada en la reunión de labor, por acuerdo de los presidentes de bloque.

En la misma se acordó solicitarle al Departamento Ejecutivo que adjunte el informe de dominio de cada una de las parcelas del expediente, donde se indica “presumiblemente ser de dominio público”, así como que eleve dicha subdivisión de las parcelas propuestas al organismo provincial correspondiente.

Además solicitaron que se agregue al expediente el informe de viabilidad de propuesta y el listado y nómina de inscriptos que solicitan acceso a la tierra y vivienda, disponible en la Dirección de Tierras y Viviendas. Finalmente pidieron que el Ejecutivo implemente políticas sociales “que den respuesta a la problemática habitacional de las familias, acatando el mandato judicial”.

Publicado el lunes 7 de octubre de 2019