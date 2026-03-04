Miércoles 4 de marzo de 2026


HCD: Con la presencia de Boto, la Apertura de Sesiones Ordinarias será el 10 de marzo

Política.



El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Luján, a través de un Decreto firmado por su Presidente Federico Vanin, fijó que la Apertura de Sesiones Ordinarias correspondiente al período legislativo 2026 se llevará a cabo el próximo martes 10 de marzo a las 9:00 horas, en el recinto “Intendente Pascual Simone”.

La ceremonia contará con la presencia del Intendente Municipal, Leonardo Boto, quien brindará su mensaje anual ante el Cuerpo Deliberativo, autoridades, representantes de instituciones, vecinos y vecinas de la comunidad.

El acto será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube “HCD Luján”.

Por otra parte, se informó que la Sesión Ordinaria N° 2 tendrá lugar el miércoles 11 de marzo a partir de las 9:00 horas.

