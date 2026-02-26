Jueves 26 de febrero de 2026
Hallaron una granada antigua a orillas del río Luján y activaron el protocolo de explosivos

Publicado el jueves 26 de febrero de 2026

Un artefacto explosivo, aparentemente una granada de vieja data, fue hallado este jueves por la tarde a orillas del río Luján, en inmediaciones del denominado puente de las Tropas. El elemento generó preocupación en la zona y obligó a la intervención policial.

De inmediato se procedió a delimitar el sector con cinta de seguridad y se dio aviso a la División Explosivos, que aguardaba arribar al lugar para realizar las pericias correspondientes. Hasta el momento se desconoce si el artefacto se encuentra activo, si puede detonar o cuál es su grado de peligrosidad, por lo que se mantiene el área restringida de manera preventiva

