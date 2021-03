Hacer memoria por Aquellas, cuya voz ha sido callada

Todos los años afirmamos que no es una fecha para felicitarnos ni para recibir presentes, sino para recordar a aquellas mujeres a quienes les han sido vulnerados sus derechos, en otras épocas y en la actualidad.

En 1975 comienza el Día Internacional de la Mujer, y luego del 8 de marzo de 2017, todos los años se desarrolló el «Paro Internacional de Mujeres», para visibilizar la violencia machista, en sus diversas maneras.

El 25 de marzo de 1911, habían muerto en Nueva York en un incendio 146 personas, en su mayoría mujeres trabajadoras migrantes europeas, entre 14 y 23 años.

Hoy nos preguntamos por las mujeres, adolescentes y niñas, cuyas vidas son detenidas por las diversas violencias actuales: desde el abuso al femicidio, por desconocidos, familiares o víctimas de la trata de personas.

Se les calla su voz, su vida y la de aquellos que caminan errantes reclamando por Justicia; hijos e hijas que lloran sus madres, hermanas, hermanos, madres, padres, amigas y amigos… que marchan, reclaman pero sin duda ELLAS NO VUELVEN luego de ese día en que un otro, les imposibilitó seguir viviendo como antes. Ya no vuelven a ser las mismas niñas, adolescentes o mujeres o quizás son un caso más, para algunos.

¿Un femicidio más, una noticia más? ¿Cómo conmemorar, a las que no están?

# VIVAS NOS QUEREMOS, #NO A LA TRATA, #NI UNA MENOS, son más que colectivos de mujeres militantes o convocatorias: han surgido reclamando por aquellas que han sido sus vidas calladas, ahogadas, asesinadas.

Ellas no volvieron, no pasaron los años, las mataron pero como planteó Ana Morales, el 8 de setiembre de 2020, a los 30 años del femicidio de su hija, María Soledad: “la mataron dos veces”, porque primero fue “su muerte física y luego la volvieron a matar cuando la calumniaron y la injuriaron”.

Podemos traer rostros recientes, denuncias no tomadas, medidas no respetadas y estadísticas de los casos reconocidos.

Hoy recordamos entre tantos rostros y vidas, a Chiara Páez. Tenía 14 años, cursaba segundo año del secundario, embarazada de dos meses, en Rufino, provincia de Santa Fe. El 10 de mayo de 2015, su novio, Manuel Mansilla de 16

años, le corto el cuello con un cuchillo y golpeo hasta matarla, porque decidió tener el bebé y no abortar. «Según lo que explica él, que está en el expediente, ellos estaban teniendo una conversación, y ella le estaba diciendo que se tenía que hacer cargo del bebé. Y él ‘se sacó’, la palabra que usó, y la empezó a golpear». Fue encontrado el cuerpo enterrado en la casa de los abuelos de él, al día siguiente, luego que confesó el crimen.

“Cometió el hecho intimado con comprensión de la criminalidad de sus actos y con aptitud para dirigir sus acciones. Tuvo dominio del hecho, lo consumó del modo en que decidió hacerlo». Y agregó: «Mató a Páez despreciando su condición de mujer y conociendo de su embarazo”.

En 2017 fue condenado por la justicia argentina a 21 años y medio de prisión.

Mas que números

“Los femicidios son más que números, son historias de vida truncadas por violencia machista, del hombre hacia la mujer. Las denuncias y reclamos realizados por familiares, agrupaciones nos permiten conocer sus historias y

rostros detenidos en el tiempo, al ser asesinadas (…) Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las mujeres. Hablamos de hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen derecho sobre ella, que pueden

hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice No, la amenazan, le pegan, la matan para impedir que diga No”.

La ONU intenta garantizar “La participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas de forma plena y efectiva en la vida pública, así como la eliminación de la violencia, para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”.

Las marchas se repiten, las historias de vida nos duelen, el Día de la Mujer se conmemora, no se festeja. En este año 2021, que TODAS y TODOS, nos unamos reclamando #JUSTICIA, por TODAS VIDAS, las que han sido calladas y por la Defensa del Derecho a la Vida Digna de TODAS las Mujeres y Niñas, libres de discriminación basada en raza, género, religión, orientación sexual, u otros.

Nota: Las opiniones de este artículo son responsabilidad de la autora.

Publicado el domingo 7 de marzo de 2021