Habrá lácteos caprinos en el Mercado Sustentable

En esta oportunidad, Luján en Línea conversó con Santiago Mercadal, productor de lácteos caprinos de la localidad de Carlos Keen y que podemos encontrar en el Mercado Sustentable de Luján.

“Trabajamos en un ámbito familiar en el campo, sacamos todo lo que se puede hacer con la leche, principalmente queso fresco. Se hace queso o leche fluida, también producimos para gente que tiene dietas alimenticias específicas.

También exporto sueros lácteos para Latinoamérica.” nos comentó el productor.

Aprender el oficio

Santiago nos relata cómo llegó a esta actividad: “Estudié agronomía y más adelante realicé pasantías de movimientos campesinos y visité, en las provincias del interior del país, a los criadores de cabras, actividad que me impactó fuertemente.Ya que la gente que vive de las cabras es gente que responde a una lógica de sustentabilidad y aprovechamiento de todo el recurso.

También nos cuenta ;”empecé mis prácticas en Córdoba, en un campo familiar en desuso. Después de un tiempo de aprendizaje más intenso, decidí vivir de esto, y, como sabemos, siempre se va creciendo y modificando.



Empecé a vender los lácteos, primero en bicicleta y en moto. Ofreciendo los productos al costado de las rutas.

Actualmente, la venta se realiza por distintos canales, este es un producto que está orientado habitualmente a la clase media, mi intención es que todo el mundo acceda a este alimento. En los supermercados, los quesos caprinos se ofrecen a un precio alto y además sufren un proceso de industrialización, donde se ven adulteraciones de la pureza, algo que nosotros no queremos hacer. En nuestra empresa no usamos leche de otras cabras que no sean las nuestras. Además se prueban todas las producciones en nuestra familia para comprobar su calidad.”

En casa

“Nosotros no compramos comida, producimos a través de la huerta, las gallinas, las vacas y las cabras. Yo me levanto todos los días tempranito a ordeñar y ver que estén bien todos los animales.

Tenemos 80 madres (cabras), esto es una pequeña producción ya que la superficie es un factor limitante, porque hay que respetar el espacio para que el resultado sea óptimo.” explicó Santiago.

Y finalizó. “Me parece importante ser parte del Mercado Sustentable, es un espacio hermoso para visitar ya que todo lo que se ofrece ahí está recorriendo un camino sostenible. Sabemos que todo tiene un impacto en la naturaleza pero es imperante minimizarlo.”

El Mercado Sustentable, que depende de la Dirección de Gestión Agrolimentaria ofrece alimentos agroecológicos, productos medicinales y cosméticos, juguetes, artesanías, arte y una gran variedad de artículos elaborados respetando el Medio Ambiente. Con food trucks para un almuerzo saludable con respeto al protocolo vigente. Se desarrollará este sábado en el Paseo Calelián, Mitre y Padre Salvaire de 10 a 17 hs.

Publicado el jueves 13 de mayo de 2021