Habrá este viernes corte de energía electrica
8:30 a 12
Conoce dónde.
Este viernes 18 de septiembre, de 8:30 a 12:00, estará afectado el servicio eléctrico en el barrio Las Praderas, Haras El Argentino y zonas aledañas, así informó la Cooperativa Eléctrica de Luján.
El corte se debe a trabajos de vinculación de un nuevo seccionador tripolar bajo carga, el reemplazo de seis postes de madera por columnas de hormigón armado y tareas de mantenimiento en la línea de media tensión
Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026