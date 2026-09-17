Habrá este viernes corte de energía electrica

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026

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Este viernes 18 de septiembre, de 8:30 a 12:00, estará afectado el servicio eléctrico en el barrio Las Praderas, Haras El Argentino y zonas aledañas, así informó la Cooperativa Eléctrica de Luján.

El corte se debe a trabajos de vinculación de un nuevo seccionador tripolar bajo carga, el reemplazo de seis postes de madera por columnas de hormigón armado y tareas de mantenimiento en la línea de media tensión

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026