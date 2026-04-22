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Habrá descuentos en el Pago Anual de patentes 2026

Tramites

Vence el 30 de abril.



Publicado el miércoles 22 de abril de 2026

El Municipio de Luján informó a la comunidad que el próximo 30 de abril operará el vencimiento de la Patente Automotor. En este sentido, para quienes quieran cancelar el pago anual, se encuentra vigente el beneficio de un 25% de descuento.

La iniciativa surge con el objetivo de optimizar obligaciones tributarias: abonando en término, en lugar de afrontar pagos parciales durante el año, las personas interesadas podrán cancelar el período completo accediendo a un importante ahorro.

El pago se puede realizar a través de diferentes canales que fueron habilitados por el Municipio. En este sentido, podrán acceder al siguiente enlace https://autogestion.lujan.gob.ar/Autogestion.

Para despejar dudas o realizar consultas, tendrán la posibilidad de acercarse a las oficinas de Ingresos Públicos, ubicada en Lavalle 520, de 7.15 a 14 horas, enviar un correo electrónico a rentas@lujan.gob.ar o comunicarse vía WhatsApp al 11 2725 8591.

Publicado el miércoles 22 de abril de 2026

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