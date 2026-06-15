Guía para disfrutar la Fiesta del Sol en Carlos Keen: Alojamientos, dónde comer y cómo llegar

El pueblo de Carlos Keen volverá a celebrar la Fiesta del Sol el sábado 20 y domingo 21 de junio, con dos jornadas que combinarán música en vivo, tradiciones que tienen su origen en el solsticio de invierno, gastronomía, artesanos y propuestas para disfrutar en familia.

Con entrada libre y gratuita, se desarrollará desde las 12 horas y reunirá a artistas locales, regionales y nacionales.

El origen de la celebración

La Fiesta del Sol nació para celebrar el solsticio de invierno, un momento que distintas culturas consideran el inicio de un nuevo ciclo y el regreso de los días más largos.

Ese espíritu sigue presente cada año a través de la ceremonia Inti Raymi, inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios, que rinde homenaje al sol y marca simbólicamente el comienzo de una nueva etapa.

Al finalizar cada jornada se realiza la tradicional Fogata de los Deseos, uno de los momentos más representativos. Allí, quienes participan pueden arrojar al fuego sus deseos e intenciones escritos en papel, en un ritual que año tras año convoca a vecinos y visitantes.

Dos jornadas de música en vivo

La edición 2026 contará con artistas locales y regionales de distintos géneros, además de propuestas especialmente convocadas para esta fiesta.

El sábado 20 de junio se presentarán Martu Ferreyra, Corazón Malvinero, Raúl Ausilio, y Mayma. El gran cierre de la jornada estará a cargo de Los Palmeras, uno de los grupos más emblemáticos y convocantes de la música popular argentina.

El domingo 21 subirán al escenario la Orquesta Municipal El Ombú, Smoking Brothers y Ras Gangalee. El cierre de la fiesta tendrá acento rockero, con El Farolito, tributo a Los Piojos, y Parte de la Religión, celebrando el repertorio de Charly García.







Gastronomía, artesanos y un pueblo para recorrer

Además de los espectáculos, la Fiesta del Sol es una invitación a recorrer Carlos Keen.

Durante el fin de semana, los restaurantes y espacios gastronómicos de la localidad se sumarán a la celebración junto con las tradicionales ferias de artesanos.

También será una oportunidad para conocer algunas de las propuestas que forman parte de la identidad del pueblo: el cultivo de gírgolas, el viñedo y bodega, la destilería de gin y whisky, las actividades de aventura, los espacios al aire libre y los alojamientos para quienes elijan extender la visita.

Quienes visiten la localidad también podrán conocer propuestas vinculadas a la producción local, como el cultivo de gírgolas, el viñedo y bodega, la destilería de gin y whisky, además de actividades al aire libre y experiencias de aventura.

Para planificar la visita, se encuentra disponible una guía Guía gastronómica https://bit.ly/GastronomiaCarlosKeen con restaurantes, parrillas y lugares de comida al paso; y una Guía de alojamientos, con opciones para dormir en Carlos Keen: cabañas, casas de campo, y glamping, entre otros: https://bit.ly/AlojamientosCarlosKeen

Una fiesta que forma parte de la identidad de Carlos Keen

La Fiesta del Sol se ha convertido en uno de los encuentros culturales más importantes de la localidad. Cada edición reúne a la comunidad y pone en valor el trabajo conjunto de instituciones, artesanos, artistas, restaurantes y distintos actores del pueblo.

Es una oportunidad para encontrarse, compartir y seguir fortaleciendo una tradición que forma parte de la historia de Carlos Keen.



Cómo llegar

En vehículo, se puede acceder desde Acceso Oeste (bajada Km 72) tomando el camino de acceso a Carlos Keen, o desde la Ruta Nacional 7 siguiendo la señalización hacia la localidad.

También es posible llegar desde el centro de Luján por camino asfaltado, en un recorrido breve que conecta directamente con el pueblo.

En transporte público, existen servicios de colectivo que unen la ciudad de Luján con Carlos Keen.En transporte públicoLa línea 503 conecta la Terminal de Ómnibus de Luján con Carlos Keen y Villa Ruiz.Sábado 20 de junioSalida desde Terminal de Luján

05.30 h · 07.00 h · 09.00 h · 09.15 h · 11.45 h · 12.30 h · 14.00 h · 14.45 h · 16.00 h · 18.00 h · 20.15 hRegreso desde Carlos Keen

17.00 h · 18.30 h · 20.30 hAdemás, continúan los servicios habituales desde Villa Ruiz:

06.20 h · 08.05 h · 10.00 h · 12.30 h · 15.30 h · 18.50 h · 21.00 hDomingo 21 de junioSalida desde Terminal de Luján

07.00 h · 09.00 h · 09.15 h · 11.45 h · 12.30 h · 14.00 h · 14.45 h · 16.00 h · 18.00 h · 20.15 hRegreso desde Carlos Keen

17.00 h · 18.30 h · 21.00 hAdemás, continúan los servicios habituales desde Villa Ruiz:

08.05 h · 10.00 h · 12.30 h · 15.30 h · 18.50 h · 20.30 h

Publicado el lunes 15 de junio de 2026