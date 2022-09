Griffini y Castaños se reunieron con Larreta y Santilli

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional Diego Santilli lanzaron este lunes “Prepararse para gobernar”, un espacio de intercambio de experiencias de gestión con el objetivo de desarrollar planes de Gobierno a la altura de los desafíos que enfrenta la provincia de Buenos Aires.

Del encuentro participaron Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, el ex ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, el concejal Héctor Griffini, el referente del Pro local Ignacio Castaños y más de 40 referentes de la Primera y Tercera secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires.

El Jefe de Gobierno porteño declaró: «Cada uno esta trabajando en los proyectos para los municipios, en el marco de un plan integral para la provincia que lidera Diego. Y haciendo foco y encarando los problemas de fondo de la provincia como la inseguridad. Estuvimos también intercambiando experiencias de gestión, con medidas que pueden servir para aplicar, siempre adaptándolo a la realidad de cada lugar».

“La dedicación para hacer un buen plan de movida es condición sine qua non. Para llegar y empezar desde el primer día. Tenemos que ponernos metas, porque lo que no se mide no se mejora. Desde la provincia se va a acompañar con mucha fuerza la transformación que vamos a llevar adelante en toda la Argentina», agregó.

Por su parte, Diego Santilli aseguró que «estamos acá, todos juntos, dando una señal de que vamos a ir a fondo y vamos a dar la pelea en todos los distritos que gobierna el kirchnerismo hace décadas. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar con una matriz que ha generado atraso, frustración y pobreza estructural. No podemos desaprovecharla».

«Podemos ganar la elección el año que viene. Pero lo más importante es que tengamos las ideas, los programas, los equipos y la convicción y la energía para llevarlos adelante», concluyó.

En ese marco, el próximo viernes ambos dirigentes locales recibirán en Luján a Horacio Rodríguez Larreta para realizar una serie de actividades.

Publicado el viernes 16 de septiembre de 2022