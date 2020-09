Griffini y Casset, un mensaje a la gestión: «El gobierno imagina complots inexistentes»

Los concejales de «Juntos por Cambio», Fernando Casset y Héctor Griffini, se refirieron a la gestión del Intendente Leonardo Boto. Los ediles consideraron que después de poco más de nueve meses de gestión, el gobierno local viene reiterando errores, omisiones, fracasos y hasta desvíos en el ejercicio de la función pública. «Podríamos repasar un listado de los desaciertos, pero creemos que están bien frescos en la memoria de los vecinos de Luján. Desde nuestro rol de oposición, y trabajando en conjunto, los concejales de «Juntos por el Cambio» hemos ido señalando cada situación. Y siempre con el mayor espíritu colaborativo, esperando no la persistencia en el error, sino la corrección. Sabemos que las equivocaciones de los funcionarios perjudican a la comunidad, y haremos siempre todo lo que esté a nuestro alcance, cualquiera sea nuestro rol institucional, para procurar el bienestar de nuestros vecinos», resaltaron.

Por su parte, señalaron que han respondido cada vez que fueron convocados. «Estuvimos en nuestras bancas en diciembre de 2019, cuando el intendente Boto pidió al Concejo Deliberante las primeras herramientas para su gestión. No nos levantamos de nuestros asientos, no dejamos sin quorum al oficialismo para aprobar los instrumentos que creía necesarios: estuvimos ahí y dimos el debate.Cuando comenzó la pandemia por COVID-19, participamos de cada ámbito al que fuimos convocados, como el Comité de Crisis y el Comité de Expertos. Pero nuestras propuestas fueron desoídas, y parecen haber molestado a los funcionarios. Tal vez por eso nunca más hubo reuniones de esos espacios. Hace más de dos meses que no encontramos dónde compartir información sobre las políticas sanitarias de la gestión, dónde evaluar las medidas adoptadas, dónde ofrecer nuestra colaboración», detallaron.

En el marco de la emergencia, destacaron que han brindado su apoyo a iniciativas promovidas por el Departamento Ejecutivo que luego ni siquiera han sido adecuadamente puestas en práctica, como la desafectación de tasas para generar recursos con los que atender la pandemia. «Pero no por eso hemos abandonado el rol que nuestros vecinos nos otorgaron, ejerciendo una oposición seria y firme, sobre todo en el control de la gestión. Y ante la presunción de irregularidades, hemos pedido toda la información que nos permita investigar los hechos para delimitar responsabilidades», aclararon.

«Esto pone nervioso al oficialismo. Lo hace ver fantasmas. Lo hace victimizarse. Imagina operaciones mediáticas y complots inexistentes. Denuncia falsas desestabilizaciones. Hasta ha llegado a hacer correr rumores sobre la posibilidad de una grave situación institucional. Nada de eso es cierto. Tal vez creen que somos como ellos, que somos todos iguales. Frente a todo esto, pedimos a los funcionarios políticos municipales que se pongan a trabajar. No alimenten las divisiones entre nuestros vecinos. No alejen al intendente Boto de la realidad. Gobiernen, y háganlo bien. Y déjense ayudar», concluyeron.

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2020