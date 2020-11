Griffini y Casset: ”La verdad no se puede archivar: el tiempo pone a los violentos en su lugar”

Los concejales de Juntos por el Cambio, Fernando Casset y Héctor Griffini emitieron un comunicado en relación a la novedad conocida esta semana sobre el archivo de la denuncia que Griffini había formulado contra el funcionario municipal Juan Pablo Redondo.

EL COMUNUCADO DE LOS CONCEJALES GRIFFINI Y CASSET

Cuando un operador se queja de una operación política no hace más que demostrar que cree que todos somos de su condición. Sí, como el ladrón. Esto es lo que se lee en ese “descargo” que hizo Juan Pablo Redondo, luego de que la denuncia realizada por Héctor Griffini fuera desestimada por el Poder Judicial.

No compartimos ni compartiremos jamás los barros de donde provienen algunos de estos personajes. Por eso resulta prioritario enfocarse en las responsabilidades públicas de Juan Pablo Redondo, y no tanto en sus otras facetas que, se entiende, se tornan vergonzantes. Este funcionario al cual el vecino de Luján le paga regularmente su salario -incluso en medio de un conflicto donde los trabajadores municipales no recibieron aumento durante el 2020 y están reclamando por una mejora salarial- tomó la decisión de evitar concurrir al Concejo Deliberante cuando fue citado para dar explicaciones sobre una serie de puntos sobre su designación y el trabajo del área que comanda.

Esto era en virtud de evaluar la función de este director, tal como lo exige nuestra tarea legislativa, a la cual llegamos orgullosamente mediante el voto de nuestra comunidad. Sencillamente esto es lo que llevó al director a agredir y amenazar al concejal Griffini.

Estos hechos nos llevan a reflexionar sobre el significado que cobran ciertos personajes que se enquistan en algunos sectores de poder o cercanos a éste; quienes se arriman a la mesa de quien puede darle algún mejor pasar o rédito económico a cualquier costo, incluso denigrando, mintiendo y violentando a quien se le ponga enfrente.

Entonces, es tiempo de terminar con estas especies de “dobles agentes” que operan con violencia y mentiras para luego decir “Yo no fui”. Para luego intentar desligarse de sus propias acciones. Para pretender negar algo que sabemos todos: quién le pagó y para qué tarea, y quién le paga ahora. En Luján nos conocemos todos. Sabemos qué funciones cumplen algunos sujetos en las campañas electorales. Son esos mismos que luego (ahora) quieren jugar a ser planificadores. No, Redondo: Luján no necesita hipócritas que se creen que los daños hechos y los atropellos constantes pasan como si nada.

En definitiva, el Poder Judicial opinó sobre un altercado en el cual Héctor se sintió sumamente agraviado y amenazado, por lo que correspondía hacer la denuncia. Porque como funcionario público hizo lo que le corresponde y no lo que le conviene. Pero claro, es lógico que personas como esta crean que todos hacemos lo que en realidad ustedes hacen: generar hechos que en el fondo son operaciones políticas.

Señores funcionarios y responsables del Ejecutivo: este archivo de denuncia no modifica la esencia de ciertos títeres de la mala política que conviven en la actual gestión. Aquellos que no se presentan cuando se los requiere ni informan o explican qué es lo que están haciendo en la función pública. Y que además, sólo para recordárselo, porque no somos rencorosos pero tenemos memoria, pretenden limpiar las barbaridades que hicieron, las acusaciones que generaron y el dolor que causaron cuando, en campaña, parece que todo vale. Lo que no saben es que aunque el Poder Judicial archive los insultos y amenazas que propician, nada va a salvarlos del destino mediocre que le va a dejar la historia de nuestro Luján.

Tenemos la oportunidad de construir nuevos lazos y formas de hacer política, teniendo como faro la decencia y el respeto. Apostemos a la diversidad, al diálogo y a la renovación, desde la convicción de que la política es transformadora, que la comunidad no quiere peleas sino consensos y que la mentira siempre se nota.

Héctor Griffini – Fernando Casset

Publicado el sábado 28 de noviembre de 2020