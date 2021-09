Griffini: «Esta victoria es el primer paso para transformar la provincia»

Luego de que «Juntos» se convirtiera en la fuerza más votada en las PASO de este domingo, Diego Santilli se comunicó con Héctor Griffini para saludarlo por la victoria y coordinar el trabajo de cara a las Elecciones Generales. «Vamos a seguir Juntos, para mejorar Luján y la Provincia de Buenos Aires», le indicó.

Tras el triunfo electoral de la alianza Juntos en gran parte del país, los ahora candidatos a diputados Nacionales Héctor Griffni y Diego Santilli mantuvieron una conversación telefónica para delinear las bases de la campaña que tienen por delante. «Diego me llamó al conocer los resultados generales y los de Luján en particular. Me felicitó por el trabajo que hicimos estos meses y se comprometió a que sigamos codo a codo para llegar a las generales con toda la fuerza. Esta victoria es el primer paso para seguir transformando la provincia», expresó el edil lujanense.

En Luján y en el territorio bonaerense en general, Juntos fue el espacio electoral más votado, por amplia mayoría. De esta manera se consolida como primera fuerza opositora y queda posicionado como favorito para la instancia electoral de noviembre, en la que se definirán los cargos electivos. «Estamos muy contentos, pero no hay que relajarse. Tenemos que seguir en la calle, hablando con los vecinos, contando nuestra propuesta y trabajando activamente para lograr nuestro objetivo» sostuvo el concejal y candidato a diputado Héctor Griffini.

«Con Diego venimos trabajando en el mismo equipo desde hace varios años, lo conozco y sé de su compromiso con la gente, sus valores e ideales. Por eso me complace compartir la lista que encabeza y fundamentalmente atender lo que los vecinos nos dijeron este domingo. Las urnas dieron un mensaje contundente y nos toca estar a la altura de lo que los bonaerenses nos están pidiendo» concluyó el concejal lujanense.

