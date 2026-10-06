Gran operativo de tránsito, seguridad, salud y limpieza por la 52° Peregrinación Juvenil

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La Municipalidad informó que, a pesar de la lluvia, el cansancio y los 60 kilómetros que separan Liniers de Luján, millones de personas participaron de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, en una nueva manifestación de fe que cada año convoca a miles a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para agradecer, pedir, cumplir promesas y compartir un camino de esperanza.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la peregrinación de este año fue la más concurrida de toda su historia, y reviste un carácter especial para los fieles, al ser la antesala de la visita del Papa León XIV a Luján.

Como sucede cada año, semanas antes de la peregrinación se puso en marcha un operativo integral de tránsito, seguridad, salud y ambiental, con el objetivo de acompañar el ingreso de los peregrinos y garantizar las mejores condiciones posibles durante una jornada que moviliza a millones de personas.

En este marco, el Municipio de Luján mantuvo activo durante las jornadas previas a la peregrinación y después durante el sábado y domingo un amplio operativo de limpieza y recolección de residuos, destinado a mantener en condiciones los espacios públicos y minimizar el impacto de la masiva concurrencia en distintos puntos de la ciudad.

La jornada de trabajo se desplegó durante más de 36 horas continuas. Desde el Personal de Defensa Civil, Tránsito, Guardia Urbana y Seguridad, trabajaron más de 430 personas. Mientras tanto, en el área de Salud, que se compartió con la filial de Cruz Roja Luján, trabajaron más de 80 profesionales entre enfermeros, médicos, personal de traslado y voluntarios.

En cuanto a Servicios públicos, se conformó un equipo de más de 170 trabajadores y trabajadoras municipales y cooperativistas, organizados en cuadrillas que recorrieron de manera permanente las zonas de mayor circulación, y 56 personas asistieron a Seguridad en los cortes de calle. Además, se dispusieron puntos verdes para el reciclaje y se pusieron a disposición camiones cisterna y camiones compactadores.

Las tareas de limpieza y recolección comenzaron en el límite con Gral. Rodríguez, hasta Luján, y se concentraron en el radio circundante a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el Paseo Calelián, el Parque Ameghino, la Plaza Belgrano, el Parque San Martín, los sectores próximos al Cementerio Municipal, la Ruta N° 7 y la calle Las Heras. Durante el día de hoy, los trabajos continuarán en la zona aledaña al Skate Park y la rotonda Ana de Matos.

Las cuadrillas realizaron tareas de barrido, vaciado de cestos y contenedores, limpieza de calles y recolección permanente de residuos, con el objetivo de sostener la limpieza y el orden de los espacios públicos durante y después de la peregrinación.

Publicado el martes 6 de octubre de 2026