Gran incendio de pastizales en un predio del ferrocarril

Un importante incendio de pastizales se desató este lunes por la tarde en un amplio sector ubicado en la zona del ferrocarril, donde las llamas se expandieron rápidamente.

“Afirmativo, se está expandiendo. Aguardamos a bomberos”, informaron desde la policía alrededor de las 15.25, al advertir la magnitud que comenzaba a tomar el foco ígneo.

Según se precisó, el fuego se originó en un predio con abundante vegetación seca y tomó intensidad favorecido por las condiciones climáticas, lo que obligó a convocar de inmediato a dotaciones de Bomberos Voluntarios para trabajar en el lugar.

El personal interviniente realizó tareas para contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otros sectores cercanos.

Este episodio se suma a una serie de siniestros similares que vienen registrándose en distintos puntos del partido de Luján desde el inicio del mes de enero, generando preocupación por la reiteración de estos hechos.