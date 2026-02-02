AHORA
Gran incendio de pastizales en un predio del ferrocarril
En barrio Zapiola fuegos de Pastizales
Un importante incendio de pastizales se desató este lunes por la tarde en un amplio sector ubicado en la zona del ferrocarril, donde las llamas se expandieron rápidamente.
“Afirmativo, se está expandiendo. Aguardamos a bomberos”, informaron desde la policía alrededor de las 15.25, al advertir la magnitud que comenzaba a tomar el foco ígneo.
Según se precisó, el fuego se originó en un predio con abundante vegetación seca y tomó intensidad favorecido por las condiciones climáticas, lo que obligó a convocar de inmediato a dotaciones de Bomberos Voluntarios para trabajar en el lugar.
El personal interviniente realizó tareas para contener el avance de las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otros sectores cercanos.
Este episodio se suma a una serie de siniestros similares que vienen registrándose en distintos puntos del partido de Luján desde el inicio del mes de enero, generando preocupación por la reiteración de estos hechos.
Otro foco ígneo en el límite con el Colegio San Patricio
En la misma jornada también se registró un incendio de pastizales en un terreno lindero al alambrado perimetral del Colegio San Patricio.
Se trata de un sector donde en los últimos días ya se habían producido focos de similares características, lo que obligó nuevamente a la intervención de Bomberos para controlar la situación.
En este caso tampoco se registraron personas heridas ni daños materiales, aunque el fuego alcanzó zonas muy cercanas al establecimiento educativo.
De manera preliminar, no se descarta que algunos de estos incendios puedan haber sido iniciados de forma intencional por personas desconocidas, situación que genera inquietud entre vecinos de la zona.
Publicado el lunes 2 de febrero de 2026