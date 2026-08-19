Gran festejo por el Día de las Infancias en el Parque Independencia

Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026

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El Municipio de Luján invita a toda la comunidad a disfrutar de un gran festejo por el Día de las Infancias, que se realizará este sábado 22 de agosto, de 14 a 17.30 horas en el Parque Independencia, ubicado en Las Heras y Gamboa.

Con acceso libre y gratuito, este evento está pensado para que las familias puedan compartir, jugar y divertirse con propuestas para todas las edades. Habrá actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales, además de espectáculos y sorpresas.

Entre las propuestas, se presentará un show exclusivo de las Guerreras K-Pop y estará instalado el espacio de RecreArte, con juegos inflables, mesas y atriles para dibujar y pintar, espacio de primera infancia, metegoles y juegos de recreación. También se podrá disfrutar de un sector con canchas de fútbol-tenis, juegos de lanzamiento de bolsas y personajes infantiles.

La jornada contará además con importantes sorteos y premios para compartir una tarde especial en familia. Cabe destacar que la actividad se suspende por lluvia.

Publicado el miércoles 19 de agosto de 2026