Gran cena por el 90° aniversario del Club Luján

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En el marco de los festejos por el 90° aniversario del Club Luján, se llevó a cabo una emotiva y multitudinaria cena que reunió a socios, dirigentes, deportistas, ex jugadores, periodistas y representantes de la comunidad, en una noche cargada de recuerdos, reconocimientos y celebración.

Uno de los momentos más destacados fue el homenaje al plantel que logró el ascenso en 1986, al cumplirse 40 años de aquella histórica conquista. Con varios jugadores de aquel equipo presentes se descubrió una placa que recuerda a todo el plantel dirigido por Enrique “El Mago” Della Vecchia, la cual será instalada en la sede social del club. También dijeron presente referentes campeones del año 1973, sumando emoción y memoria a la velada.

Durante la noche se disfrutó de emotivos shows de tango. Eduardo Borgnia interpretó el tango “Lujanero”, con letra del socio Daniel “Cacho” Duarte, quien entregó la partitura original al presidente del club. Además, el ex jugador Alberto Arce sumó su voz con la interpretación de diversos tangos, destacando el vínculo especial entre la música y la historia del club.

El Intendente Municipal Leonardo Boto participó del evento y, junto al presidente Federico Vanin, descubrió una placa conmemorativa en honor a este nuevo aniversario de la institución. Lo mismo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la presencia del dirigente Dante Majori en representación del presidente Claudio “Chiqui” Tapia, quien envió sus saludos y una plaqueta conmemorativa de la casa madre del fútbol argentino.

Asimismo, se realizaron reconocimientos especiales a Alfredo Attili y Antonio Fillipoli por los 40 años de trayectoria del programa radial Audiodeportes, y al periodista deportivo Alejandro Musso por sus más de 30 años cubriendo la actualidad del club. También fueron distinguidos Transportes Braiotta y Bingo Luján por sus 25 años de acompañamiento a la institución a través del sponsoreo, y el plantel femenino del club que logró el histórico ascenso a la Primera B de AFA en 2025.

La celebración contó además con show en vivo y baile, a cargo de la banda SolMar, que aportó música y alegría al cierre de la jornada.

En su discurso, el presidente Federico Vanin realizó un repaso por la historia del club, poniendo especial énfasis en las transformaciones deportivas e institucionales de los últimos años. En ese sentido, remarcó la importancia de trabajar en unidad con sentido de pertenencia y de tomar las decisiones necesarias para encaminar el futuro, con el objetivo de que Luján vuelva a ser una institución modelo en la región.

Finalmente, hubo un momento especialmente emotivo al recordar a Santiago “El Pulga” Fredes. Conmovido, todo el salón, con la fuerza de la Banda del Lujanero, entonó su apodo en un gesto colectivo de reconocimiento y cariño eterno. El presidente Vanin reafirmó el compromiso de seguir trabajando unidos para lograr el objetivo de que reciba el homenaje grande que merece.

La noche dejó en claro que el Club Luján no solo celebra su historia, sino que también reafirma su compromiso con el futuro, apoyado en su gente y en sus valores.

Publicado el sábado 4 de abril de 2026