Graduación de la UNLu: “Vivimos una jornada de mucha felicidad”, afirmó el rector Panessi

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

“Cada diploma que entregamos hoy es un acto de justicia”, afirmó el rector Walter Panessi al encabezar una nueva ceremonia de graduación de la Universidad Nacional de Luján, realizada anoche en una Plaza Belgrano colmada de emoción y de familias acompañando a las y los nuevos profesionales.

El acto, uno de los más multitudinarios desde la reapertura de la UNLu, volvió a poner en primer plano el sentido público de la institución: acceso, inclusión, integración regional, formación de calidad y el vínculo profundo entre la Universidad y las familias que la sostienen.

Panessi —él mismo graduado y primera generación universitaria— destacó el rol de toda la comunidad universitaria y subrayó la importancia de sostener una Universidad presente y comprometida con el desarrollo de su territorio.

La ceremonia tuvo un momento especialmente emotivo cuando habló la graduada Griselda Canoves, Licenciada en Ciencias de la Educación, en representación de las y los egresados: “En el abrazo con nuestros compañeros, abracemos a la Universidad pública, gratuita, laica, inclusiva, democrática, cogobernada y de calidad”, expresó ante el aplauso sostenido de toda la Plaza.

Tras la tradicional jura, especialistas, magísters, contadores, ingenieras, licenciados, profesores y técnicos de la UNLu recibieron sus títulos de manos de docentes y autoridades académicas.

En el tramo final del acto, Panessi entregó la distinción Diploma de Honor a 16 graduadas y graduados que obtuvieron un promedio general de ocho puntos o más durante toda la carrera.

La noche concluyó con un aplauso masivo que coronó una jornada que, además de celebrar logros individuales, reafirmó la identidad de la UNLu como institución pública al servicio de su comunidad.

Participaron del acto la vicerrectora María Ester Leguizamón; la secretaria Académica, María Elena Sáenz; el director decano del Departamento de Ciencias Sociales, Miguel Ángel Núñez; el vicedirector decano del Departamento de Ciencias Básicas, Carlos Javier Di Salvo; y la vicedirectora decana del Departamento de Tecnología, Jimena Mazieres, entre otras autoridades.

La jornada cerró con un aplauso sostenido que coronó una noche memorable en Plaza Belgrano. Un gesto colectivo que reafirmó el valor de la UNLu como institución pública que acompaña, forma y transforma vidas.

Publicado el sábado 29 de noviembre de 2025