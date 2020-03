Graciela Cordero: «Puse toda mi casa para El Rinconcito»

La organización social «El Rinconcito», cumpliría 8 años de trabajo y compromiso con la comunidad, sin embargo tuvo que cerrar sus puertas por falta de recursos y no respuestas de la actual gestión municipal. La cara del Rinconcito, Graciela Cordero dialogó con Luján en línea y explicó los motivos que la llevaron a tomar tan triste decisión. Para quienes no lo conocen, este acogedor lugar se encuentra ubicado en el barrio Padre Varela y se ha convertido en un espacio de encuentro, de contención, y la crisis lo llevo a ser el plato de comida y la merienda de muchos niños, niñas y adolescentes.

Graciela Cordero, señaló que el gobierno de Leonardo Boto le dejó de dar recursos, es decir mercadería para realizar la merienda y alguna comida de olla. Contrapuso, que el gobierno del ex Intendente Luciani una vez al mes le entregaba mercadería: leches, cacao, galletitas y entre dos o tres veces por semana alimentos secos para comida de olla. En la actualidad, indicó que durante estos tres meses no recibió nada y debía realizar un montón de trámites y gestiones para que le den los alimentos. «De esta gestión no recibí ni una bolsa de fideos», expresó con suma angustia.

«Puse toda mi casa para el rinconcito», expresó Graciela que por momentos no encontró palabras para entender y explicar la falta de empatía del gobierno municipal. Por su parte, dijo estar sorprendida de la posición de los funcionarios, que siendo oposición siempre la apoyaron en los reclamos. Antes de finalizar, aseguró que el Rinconcito seguirá cerrado durante los 4 años del gobierno de Boto, y afirmó: «Con los chicos no se negocia».

Publicado el jueves 5 de marzo de 2020