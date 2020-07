Gonzalo Giménez es nueva baja de Flandria

En la mañana del lunes se confirmó una nueva baja en el plantel Canario dirigido por Andrés Montenegro.

Se trata la del volante creativo Gonzalo “Bocha” Gimenez, que tras dos temporadas no va a continuar y tiene muchas posibilidades de seguir su carrera en un club del Nacional B.

En sus redes sociales el ex volante de Arsenal se despidió y expresó: “Hoy toca despedirme luego de haber vivido y compartido 2 años maravillosos con esta hermosa familia de utileros, cancheros, personal que trabaja día a día en el club, hinchas y gente del pueblo, ya que, a Flandria lo hace grande su gente por la calidad humana y el granito de arena que aporta cada uno. No tengo más que palabras de agradecimiento por abrirme las puertas, confiar en mí, darme la oportunidad de brindarme al máximo, lo cual, espero haber podido estar a la altura y del cariño que me brindaron desde el primer día que llegue».

Asimismo, el mediocampista dejó abierta la puerta para un futuro regreso. «Quiero agradecer a la comisió directiva, cuerpo técnico, compañeros y médicos.

Uno nunca sabe que le depara el destino, pero ojalá que en algún momento de nuestras vidas nos vuelva a cruzar”, sentenció.

La baja de Gimenez se suma a las de Jair Bonnin, Diego Sosa, Juan Randazzo, Francisco Nouet y Franco Marchetti.

A partir del mes de agosto el cuerpo técnico empezará a delinear el nuevo plantel y pensar en las incorporaciones, los jugadores que pretende retener, sumados a los que tienen un año más de vigencia de contrato.

Publicado el lunes 27 de julio de 2020