Giordano y Sobrero también llegaron a Luján

El diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista en el FIT Unidad y candidato a renovar la banca en el congreso, junto al dirigente ferroviario y de Izquierda Socialista Rubén «Pollo» Sobrero, quien también es candidato a senador provincial compartieron un almuerzo y charla debate con la militancia de Izquierda Socialista de Luján.

Luego del almuerzo se evaluó la situación del gobierno, y el país luego de las PASO. La gran elección del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad y las perspectivas electorales para el 14 de noviembre y para luego de las mismas.

Giordano expresó: «El peronismo unido sufrió una enorme derrota electoral. Perdió 5 millones de votos con respecto a 2019. Y desató una gran crisis al interior del gobierno. La renuncia de los ministros Kirchneristas y la carta de Cristina, confirmaron lo que veníamos denunciando desde la izquierda, que en medio de la pandemia se aplicó no un enorme ajuste a los trabajadores y jubilados. Pero los ministros propuestos por Cristina, Juan Manzur y Aníbal Fernández no cayeron bien entre los trabajadores y con los pagos a la deuda externa se ratifica el mismo rumbo económico.»

«Juntos solo captó una parte de los votos que perdió el FDT. El comentario de muchos trabajadores es «yo soy peronista, pero este gobierno me defraudó, jamás votaría a Cambiemos, y por eso voté al FIT Unidad». Esa crisis es más profunda y va más allá de lo electoral. Es la crisis del peronismo con su base. Es la crisis de la eterna política de conciliación de clases.» «Está crisis abre grandes posibilidades electorales para el FIT Unidad, que tiene que renovar las únicas dos bancas en el congreso, pero puede sumar un diputado por CABA y otro por Jujuy.»

Rubén Sobrero dijo: «En estas elecciones también hay que fortalecer al Sindicalismo Combativo, jugamos un rol fundamental ante la traición de la burocracia sindical peronista que dejan pasar los aumentos en cómodas cuotas. Muchos de estos burócratas también están en las listas del FDT, y algunos también en Cambiemos. Sindicalistas ricos que viven en lujosas casas y que no tienen nada que ver con los trabajadores que dicen representar».

«En el FIT Unidad hay cientos de dirigentes sindicales, que no solo dan la pelea ahora, si no cotidianamente en sus lugares de trabajo. Y eso fue valorado por nuestros compañeros que al otro día de las PASO nos felicitaban por la gran elección de la izquierda.»

Giordano indicó que «no solo entre los trabajadores hay un gran debate, también en el movimiento de mujeres, el ambiental y la juventud, porque cada medida que se tomó o se quiere tomar son insuficientes y cosméticas. Hay gran resistencia a votar la ley de humedales. Y el acuerdo porcino se empieza a implementar en las provincias.»

Troncoso, primer candidato a concejal del FIT Unidad en nuestra ciudad comento: «Luján no es una isla con respecto a lo que pasa en el país. Nos quieren hacer creer que estamos mejor porque asfaltaron una calle, pero que pasa si un vecino, que vive en esa cuadra no tiene para comer, o no tiene trabajo…o los que hicieron el asfalto cobran salarios de miseria, estamos mejor?»

«Creemos que Boto ahora y Luciani antes administran las migajas que les deja el FMI. Y después nos hacen pelear a pobres contra pobres con las migajas que reparten. Nosotros decimos al revés: primero hay que resolver absolutamente todas las necesidades de los trabajadores, los jóvenes y las mujeres, y después vemos que podemos hacer por lo grandes empresarios y el FMI. Pero primero nosotros, nuestros salarios, las obras públicas que se necesitan en los barrios, un verdadero plan de viviendas…»

«Hacemos un llamado a lo trabajadores mujeres y jóvenes a no confundirse, y apoyar al FIT Unidad. Nos preparamos para salir con fuerza a lograr más diputados y concejales de izquierda. Para un trabajador o trabajadora, para un luchador ambientalista o para las mujeres o jóvenes que luchan por sus derechos, es importante que la izquierda esté en el congreso o el concejo».

Publicado el lunes 4 de octubre de 2021