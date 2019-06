Fútbol femenino: El Club Luján emitió un comunicado

Ante los idas y vueltas ocasionados tras la reprogramación del partido del fútbol femenino, la dirigencia del Club Luján emitió un comunicado explicativo.

COMUNICADO

Como Comisión Directiva nos vemos en la obligación de aclarar algunas ‘afirmaciones’ que están circulando en las redes sociales. . • En primer lugar queremos informar que AFA re programó el partido de ida por la semifinal del reducido de Fútbol Femenino para el día jueves y con la posibilidad del día sábado el partido de vuelta (cumpliendo así con las 48 hs. por reglamento) no teniendo nosotros como Institución, injerencia para que se jueguen dichos partidos sábado 22 y la vuelta el sábado 29. Solo está confirmado desde AFA el partido de ida, no está confirmado el partido de vuelta. . • En segundo lugar, notificamos que el Estadio Municipal es (como su nombre lo indica) “municipal” en tanto como Club no tenemos la autoridad para otorgar o negar dicho establecimiento, es el municipio quien tiene esa autoridad. Y vale recordar que en un principio estaba programado para jugar allí el primer partido de semifinal del reducido el pasado domingo, el cual fue suspendido por las inclemencias climáticas. . • Por último, en ningún momento y ninguna persona de la Comisión Directiva dijo que no se podía utilizar la cancha 1 de nuestro predio deportivo, pese a que se está trabajando en la mejora del suelo para que la usen todas las categorías de fútbol como lo hacen durante todo el año, inclusive Fútbol Femenino. El partido está programado para disputarse mañana jueves a las 15:30 hs. En la cancha 1 de nuestro predio. .

Publicado el miércoles 19 de junio de 2019