Fuerte choque en Pellegrini y Alsina dejó dos heridos

Publicado el martes 3 de febrero de 2026

Un accidente de tránsito se registró este martes por la noche en una transitada esquina de la ciudad de Luján, con el saldo de dos personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21.30 en la intersección de las calles Carlos Pellegrini y Alsina. Según la información oficial, “uno de los vehículos, un Toyota Etios, circulaba por Pellegrini e intentó doblar por Alsina”, momento en el que fue impactado por un Renault Clio de color negro.

De acuerdo a lo señalado por las primeras averiguaciones, “uno cruzó en rojo”, circunstancia que habría desencadenado la colisión.

Como consecuencia del choque, “dos heridos fueron trasladados al Hospital Zonal”, informaron fuentes del operativo.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Luján, personal de la Patrulla Municipal y efectivos de Guardia Urbana, quienes realizaron tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

“Aseguraron desde la policía de Luján” que se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las responsabilidades del hecho.

