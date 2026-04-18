Fuerte choque en Colón y Lavalle, dos vehículos terminaron sobre el frente de un comercio

AHORA

Publicado el sábado 18 de abril de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un importante accidente de tránsito se registró en la madrugada de este sábado en la intersección de Lavalle y Colón.

El siniestro fue protagonizado por una camioneta VW Amarok (dominio AB912FM), en la que circulaban dos ocupantes, y una Mercedes Benz Sprinter (dominio AF643HB), conducida por un hombre identificado como Carlos Alberto M.

A raíz del violento impacto, ambos vehículos terminaron con importantes daños: la Sprinter quedó semivolcada sobre la vereda, mientras que la Amarok finalizó su recorrido de frente contra un comercio de la zona, provocando destrozos en el frente del local.

Los ocupantes de la camioneta —identificados como Alejo. I. de 20 años, y Jonatan. R., de 25 años— fueron trasladados por una unidad de Bomberos Voluntarios para su atención médica. Posteriormente, también se dispuso el traslado del conductor de la Sprinter.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, entre ellos el móvil 23211 a cargo del sargento Marín, junto a varias patrullas municipales. Además, se realizó un corte total de tránsito en las intersecciones de Lavalle y Mariano Moreno, y San Martín y Colón.

“A raíz del impacto, uno de los vehículos terminó sobre la vereda tras perder el control”, aseguraron desde la policía de Luján.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que buscan establecer la mecánica del hecho.

Publicado el sábado 18 de abril de 2026