Franco Costa es nuevo refuerzo de Flandria

Publicado el miércoles 7 de enero de 2026

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El delantero Franco Costa se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Flandria, tras firmar su contrato con la institución hasta diciembre de 2026.

El atacante vuelve al club para afrontar su tercer ciclo, luego de haber sido campeón en 2014 y una de las piezas clave del plantel que disputó la Primera Nacional en 2017.

Con pasado y pertenencia, Costa regresa a Jáuregui para aportar experiencia y jerarquía al equipo de cara a la nueva temporada.

Publicado el miércoles 7 de enero de 2026