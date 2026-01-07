Miércoles 7 de enero de 2026
Franco Costa es nuevo refuerzo de Flandria

Primera B



El delantero Franco Costa se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Flandria, tras firmar su contrato con la institución hasta diciembre de 2026.

El atacante vuelve al club para afrontar su tercer ciclo, luego de haber sido campeón en 2014 y una de las piezas clave del plantel que disputó la Primera Nacional en 2017.

Con pasado y pertenencia, Costa regresa a Jáuregui para aportar experiencia y jerarquía al equipo de cara a la nueva temporada.

