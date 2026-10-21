Fortalecen la articulación institucional para la prevención ante aplicaciones de fitosanitarios

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El Municipio de Luján informó que, junto con la Jefatura Distrital de Educación, las inspectoras y directoras de las instituciones educativas, el Consejo Escolar y los sindicatos de docentes y auxiliares, llevaron adelante un primer encuentro de trabajo para fortalecer las medidas de prevención, los canales de comunicación y la articulación institucional ante aplicaciones de fitosanitarios.

Durante la jornada se presentó un primer borrador denominado “Articulación entre el Protocolo Municipal de Actuación y la Recomendación CoMiSaSEP N.º 1/24 de Educación ante aplicaciones de fitosanitarios”, una propuesta de trabajo conjunto que, sobre la base de los protocolos y recomendaciones vigentes, busca coordinar los procedimientos municipales con los establecidos en el ámbito educativo, definiendo criterios comunes para su implementación.

Entre los principales aspectos abordados se encuentran las condiciones y restricciones establecidas por la normativa vigente, los mecanismos de notificación previa de aplicaciones, los canales de comunicación entre las instituciones educativas y el Municipio, y los procedimientos de intervención ante posibles incumplimientos o situaciones de exposición.

El encuentro permitió intercambiar observaciones y aportes para avanzar en la construcción conjunta de mecanismos de coordinación que faciliten la aplicación de los procedimientos existentes, contemplando las necesidades de las instituciones educativas.

Desde el Municipio de Luján se continúa trabajando de manera articulada con la comunidad educativa para fortalecer la prevención, promover el cumplimiento de la normativa vigente y contribuir al cuidado de la salud y el ambiente.

Publicado el martes 20 de octubre de 2026