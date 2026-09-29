Forestan árboles nativos la Plaza “Mi querido Wembley”

Ante el pedido de los vecinos del barrio, que habían solicitado árboles para la plaza, se plantaron en su mayoría especies nativas provenientes del Vivero Municipal. Los ejemplares son “Sen de campo”, “Anacahuita”, “Palo amarillo”, “Braquiquito” y “Acacio Visco”.

Con el retiro de las heladas y la llegada de la primavera, se realizan más plantaciones en todo el distrito, ya que el clima resulta adecuado para la supervivencia de los árboles.

En la jornada participaron personal de la Reserva Natural Municipal Quinta de Cigordia, del Vivero Municipal, la comisión directiva de la Sociedad de Fomento del barrio, y vecinos y vecinas de Villa del Parque.

De esta forma, el Municipio de Luján continúa creando espacios comunitarios biodiversos, fortaleciendo a la flora y fauna nativas en todo el distrito.