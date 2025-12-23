Flandria ya conoce a sus rivales del 2026

Publicado el lunes 22 de diciembre de 2025

Flandria ya conoce con quién deberá jugar en el 2026.

El canario comenzará, debutará de local en el segundo fin de semana de febrero ante Brown de Adrogué.

Los rivales.

Brown de Adrogué (L)

2º Laferrere (V)

3º Talleres (L)

4º Argentino de Merlo (V)

5º Arsenal (L)

6º Excursionistas (V)

7º Villa Dálmine (L)

8º UAI Urquiza (V)

9º Real Pilar (L)

10º Liniers (V)

11º Villa San Carlos (L)

12º San Martín de Burzaco (V)

13º Sportivo Italiano (L)

14º Camioneros (V)

15º Deportivo Merlo (L)

16º Dock Sud (V)

17º Comunicaciones (L)

18º Defensores Unidos (V)

19º Argentino de Quilmes (L)

20º Ituzaingó (L)

21º Deportivo Armenio (V)

