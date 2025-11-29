Sábado 29 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

FLAndria y Real Pilar definen el pase en un duelo a todo o nada

Real Pilar y Flandria vuelven a verse las caras este sábado desde las 20:05, en el estadio Carlos Barraza de Pilar, por el partido de vuelta de los Playoffs de la Primera C.

En la ida, jugada en el Carlos V de Jáuregui, terminaron igualados 1-1, por lo que la serie llega completamente abierta.

El conjunto local, Real Pilar, llega con el peso de haber sido subcampeón del torneo y con la ventaja deportiva, define de local, y de haber mostrado regularidad durante toda la temporada.

Del otro lado, Flandria arribó a los Playoffs casi “por la ventana”, pero con un sprint final que le permitió meterse en la pelea y demostrar que puede competirle a cualquiera. Si empatan se define por penales.

