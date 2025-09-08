Flandria y Laferrere no se sacaron ventajas en Jáuregui

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

i

En el Estadio Carlos V, el Canario y el Villero igualaron sin goles en un partido postergado por las elecciones. Fue un empate justo, con pocas emociones y que dejó a ambos con sabor a poco.



Flandria y Laferrere empataron 0 a 0 este lunes en Jáuregui, en el marco del encuentro pendiente que no pudo disputarse el fin de semana por el desarrollo de las elecciones. El partido, jugado en el Estadio Carlos V, tuvo momentos de paridad y algunas ráfagas de intensidad, aunque en general resultó discreto y con escasas llegadas claras.



El equipo dirigido por el Canario volvió a dejar escapar puntos en condición de local y apenas suma 16 unidades, quedando relegado a varias distancias del puntero en su zona del torneo. Por su parte, Laferrere tampoco logró aprovechar el encuentro para despegar en la tabla y se llevó un empate que le sabe a poco.



En definitiva, fue un cruce parejo, con pasajes entretenidos y otros más opacos, donde ambos equipos se neutralizaron y terminaron firmando un resultado lógico: 0 a 0.

Publicado el lunes 8 de septiembre de 2025