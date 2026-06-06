Flandria volvió a perder en Jáuregui y se fue silbado por sus hinchas

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Flandria sufrió una nueva derrota en el estadio Carlos V y profundizó su delicado presente en el torneo de la Primera B. El equipo de Jáuregui cayó 1 a 0 frente a Argentino de Quilmes y, al finalizar el encuentro, los jugadores y el cuerpo técnico fueron despedidos con silbidos, insultos e improperios por parte de los simpatizantes, preocupados por la extensa racha sin triunfos y la situación en la tabla de posiciones.

El primer tiempo mostró un trámite parejo, con algunas aproximaciones en ambas áreas, aunque ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones ni generar situaciones realmente claras para romper el cero.

En el complemento llegó la acción que definió el partido. Cerca de los 20 minutos, Dairo Peña Zabala encabezó un rápido contragolpe, ganó en velocidad y definió con precisión para establecer el 1 a 0 a favor del conjunto visitante.

A partir de la desventaja, Flandria intentó adelantar sus líneas en busca del empate, pero volvió a mostrar dificultades para generar peligro en ofensiva. Con más empuje que ideas, el «Canario» no logró inquietar seriamente a Argentino de Quilmes, que administró la ventaja hasta el pitazo final y se llevó tres puntos valiosos de Jáuregui.

La derrota volvió a encender la preocupación entre los hinchas de Flandria, que expresaron su descontento con el rendimiento del equipo. El conjunto dirigido técnicamente por el cuerpo técnico aurinegro atraviesa un momento complejo y necesita reencontrarse rápidamente con la victoria para no seguir comprometiéndose en la tabla.

Publicado el sábado 6 de junio de 2026