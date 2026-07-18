Sábado 18 de julio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 19°C
  • H: 93%
  • P: 0999
  • V: Sur

Flandria visita Arsenal con la ilusión de seguir sumando

Juega con el escolta del torneo

Primera B.



Publicado el sábado 18 de julio de 2026

Flandria afrontará este sábado un nuevo desafío por la fecha 26 de la Primera B Metropolitana cuando visite a Arsenal de Sarandí, uno de los principales protagonistas del campeonato. El encuentro se disputará desde las 15 en Sarandí, con arbitraje de Nicolás Mastroieni.

El equipo de Jáuregui llega en un buen momento, luego de rescatar un empate frente a Talleres de Remedios de Escalada y conseguir un valioso triunfo por 1 a 0 sobre Argentino de Merlo, resultados que le permitieron sumar cuatro de los últimos seis puntos y tomar aire en la lucha por la permanencia.

Actualmente, el Canario mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre Villa San Carlos, equipo que hoy ocupa la zona de descenso, por lo que buscará dar otro golpe ante un rival de jerarquía.

Arsenal, escolta del torneo con 47 unidades, se encuentra a solo un punto del líder Excursionistas y necesita ganar para seguir peleando por la cima del campeonato.

Publicado el sábado 18 de julio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.