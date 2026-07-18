Flandria visita Arsenal con la ilusión de seguir sumando

Publicado el sábado 18 de julio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Juega con el escolta del torneo

Flandria afrontará este sábado un nuevo desafío por la fecha 26 de la Primera B Metropolitana cuando visite a Arsenal de Sarandí, uno de los principales protagonistas del campeonato. El encuentro se disputará desde las 15 en Sarandí, con arbitraje de Nicolás Mastroieni.

El equipo de Jáuregui llega en un buen momento, luego de rescatar un empate frente a Talleres de Remedios de Escalada y conseguir un valioso triunfo por 1 a 0 sobre Argentino de Merlo, resultados que le permitieron sumar cuatro de los últimos seis puntos y tomar aire en la lucha por la permanencia.

Actualmente, el Canario mantiene una ventaja de cuatro puntos sobre Villa San Carlos, equipo que hoy ocupa la zona de descenso, por lo que buscará dar otro golpe ante un rival de jerarquía.

Arsenal, escolta del torneo con 47 unidades, se encuentra a solo un punto del líder Excursionistas y necesita ganar para seguir peleando por la cima del campeonato.

Publicado el sábado 18 de julio de 2026